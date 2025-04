Técnico en celulares revela el gran SECRETO para obtener más memoria en tu teléfono sin pagar

No hay nada más frustrante que nuestro teléfono se quede sin memoria. Si tu galería está a tope y ya no tienes nada de almacenamiento para descargar una aplicación más, definitivamente te interesa esta información. Los técnicos en celulares tienen los mejores consejos para obtener más memoria sin pagar por gigas extras en tu teléfono.

No importa si tienes Android o iOS ambos sistemas operativos se pueden saturar de la memoria cuando ya te terminaste todos los gigas que te dan disponibles de fábrica. Hay quienes deciden pagar par expandir su almacenamiento, pero tras personas definitivamente se niegan a hacerlo.

Muchas veces guardamos conversaciones llenas de archivos, memes, fotos duplicadas, PDFs o documentos que ya no usamos y se quedan en nuestro teléfono para siempre y si no los borras solo estarán utilizando tu memoria. Pero no solo se trata de eliminarlos, hay que hacerlo desde la configuración.

Hay diversas formas de obtener más memoria en tu celular sin pagarle a alguna compañía para hacer crecer tu almacenamiento. Solo debes seguir estos consejos y verás que después de que los conozcas podrás optimizar cada que quieras tu memoria para que no te falte nunca más.

Muchas veces guardamos conversaciones llenas de archivos, memes, fotos duplicadas, PDFs o documentos que ya no usamos y se quedan en nuestro teléfono para siempre | Foto: Freepik

¿Cómo obtener más memoria en un celular Android sin pagar?

Si tu celular tiene sistema operativo Android, los expertos y técnicos en celulares recomiendan diversas acciones que te pueden salvar de pagar pro memoria extra. Repite las recomendaciones dos y tres constantemente para que tu memoria no esté saturada siempre.

Usa el liberador de espacio de Google Files: esta app gratuita te sugiere eliminar archivos duplicados, cachés, y apps no usadas. Borra caché de apps manualmente: ve a Ajustes, luego dirígete a almacenamiento, selecciona aplicaciones, elige una app y pulsa “Borrar caché”. (No borres los datos si no quieres perder info guardada). Elimina archivos descargados y carpetas inútiles: sube fotos manualmente a Google Fotos (con calidad reducida), usa la opción de “Alta calidad (gratuita)” y luego elimina las fotos locales. Desinstala o desactiva apps que no usas: algunas apps vienen preinstaladas pero puedes desactivarlas para liberar espacio. Mueve archivos a una tarjeta microSD (si tu móvil lo permite).

Google Files es una app gratuita que te sugiere eliminar archivos duplicados, cachés, y apps no usadas | Foto: Freepik

5 consejos para obtener más memoria gratis en iOS

Cuando tu sistema operativo es iOS, aunque no lo creas también hay formas de obtener más memoria gratis y sin tener que pagar a iCloud. Estas recomendaciones te servirán para que tu celular solo use la memoria en cosas de tu interés, peor no olvides depurar archivos cada cierto tiempo para que no almacene documentos que no utilizan.