¿Los juegos de PlayStation llegan a Xbox? Phil Spencer "filtra" que Steam llegaría a la consola

Durante años los deseos de los jugadores de Xbox ha sido que en la consola también se pueda usar Steam y desde hace unas horas todo parece indicar que esto ya no sólo es un sueño o especulación de los fans, sino que de hecho podría convertirse en una realidad muy pronto. Al menos así lo dejó entrever Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, pues en una reciente conversación fue cuestionado sobre su opinión sobre la plataforma de juegos en línea y su futuro en las consolas.

Tras ser cuestionado sobre lo anterior, el director ejecutivo habría confirmado que ya es un hecho que Steam llegará a Xbox más pronto de lo que creemos, pues sin decir palabra alguna, su risa nerviosa había sido la confirmación definitiva para los amantes de los videojuegos. Es por ello que el nombre Phil Spencer, de esta consola y de la plataforma se encuentran en las principales tendencias del día y aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Fue durante el programa de Dustin donde el hombre de negocios fue cuestionado sobre el uso de esta plataforma mundial y no tuvo más que halagos para describirla. "El peso (de Steam) en la evolución de nuestras plataformas es muy importante", dijo antes de que su acompañante lo interrumpiera para saber si ya está confirmado que la plataforma llegará a la siguiente generación de la consola; ante ello, el CEO sólo pudo responder con una risa nerviosa y evitar dar declaración alguna, lo que para los internautas es una clara confirmación.

Si bien hasta ahora no se tiene mayor detalle o una confirmación oficial por parte de la empresa, la mera idea de tener esta plataforma en la consola de videojuegos ya emocionó a muchos. Y es que algo que se debe de tomar en cuenta sobre este encuentro es que fue mucho más allá, ya que el empresario también habló sobre su relación con Gabe Newell, cofundador de Valve Corporation y desarrollador de Steam, con quien además ya existió un acercamiento de desarrolladores.

"Tenemos una gran relación con Valve y, obvio, están muy cerca de nosotros. Las conversaciones que tenemos son escuchándolos como desarrolladores y editores en Windows, y como la tienda de Windows. Escuchamos las cosas que les gustaría ver", dijo Spencer momentos antes de ser puesto entre la espada y la pared.

¿Xbox está disponible en Steam?

Luego de esta jugosa conversación, las redes sociales estallaron de emoción ante la posibilidad y pese a la falta de una confirmación, en redes sociales algunas cuentas dedicadas a la tecnología y videojuegos ya dan por hecho que Xbox se aliará con Steam. A ellos se han sumado creadores de contenido conocidos por sus transmisiones en vivo dedicadas a los videojuegos, como es el caso de Willyrex, quien escribió en X: "En la próxima Xbox se podrá jugar a todos los juegos de Steam".

¿Cómo usar Steam en Xbox?

A falta de un comunicado oficial en el que se confirme que la próxima generación de Xbox ya contará con Steam, muchas son las dudas que hay al respecto y mientras tanto, las especulaciones no dejan de crecer entre la comunidad de gamers. En redes sociales ya se habla de que con esta alianza, desde esta consola de Microsoft se podrán jugar todos y cada uno de los videojuegos que existen en la plataforma más importante de juegos online, es decir, que también se agregarían a la lista los de la competencia, o sea, PlayStation de Sony.

Por ahora, esto sólo se mantiene como una especulación y habrá que esperar hasta que se confirme la noticia para que se den más detalles de cómo funcionará y cómo se podrá usar Steam en Xbox; cabe destacar que sitios como Marca explican que esta unión no necesariamente indica que se podrán jugar todos los juegos, esto aunado a que desde PlayStation podría poner sus propios términos y condiciones para que sus videojuegos como The Last Of Us no se puedan usar desde la consola de Microsoft.

