Javier Ibarreche explica la verdad oculta detrás del show de medio tiempo de Kendrik Lamar en el Super Bowl

El espectáculo del medio tiempo el Super Bowl 2025 para algunos fue el peor de la historia, pero basta con escuchar la reseña del crítico de cine Javier Ibarreche para saber que en realidad tuvo varios menajes ocultos y no solo fue un espectáculo más en la historia de la NFL.

El pasado domingo se llevó a cabo el Super Bowl LIX donde e se presentó en el medio tiempo el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien para Latinoamérica no era del todo conocido, pero para los americanos es toda una estrella del rap que en este momento se encuentra en plena cúspide de su carrera.

Después del show de medio tiempo, en redes sociales no faltaron las críticas por parte de internautas, algunos aseguraron que no debieron haber invitado a Kendrick y el género que canta, pues hubo quien pensó que su estilo no le gusta a todos y que esperaban algo más popular.

De inmediato surgieron las comparaciones con otros artistas que estuvieron en los espectáculos de otros años y de inmediato resonó el nombre de Madonna, Michel Jackson, Beyoncé e incluso Shakira y Jennifer López. Sin embargo, todo parece indicar que el show fue único en sus historia, sobre todo por los importantes mensajes que dio al público de manera directa e indirecta.

Lamar hizo varias referencias a su cultura y raza | Foto: Instagram @nfl / Kendrick Lamar. SBLIX.

Estos son los mensajes ocultos en el Super Bowl, según Javier Ibarreche

Javier Ibarreche explicó mediante un video de TikTok que el show de medio tiempo del Super Bowl fue como una película. Inició que el espectáculo se centró en un juego pero no en el de la NFL sino el que se refirió a Estados Unidos y su sistema como un gran juego “El gran juego Americano” y Kendrick Lamar era el principal jugador, por eso durante el juego aparecían mensajes de un videojuego.

“La revolución va a ser televisada, escogieron el momento correcto pero al tipo equivocado”, lo que puede aludir especialmente al presidente Donald Trump, quien se encontraba en el público. Pero cuando entra Samuel Jackson “El tío Sam” le hace un llamado a su estilo, sin embargo, Lamar lo defiende y defiende a su raza y cultura y continúa con el show.

Luego aparece la bandera de Estados Unidos conformada con personas con ascendencia afroamericana, diciendo que ellos también representan a esa cultura, pero la bandera está dividida a la mitad, lo que refleja la clara división de razas que se vive en este momento en la unión americana.

Los mensajes de Kendrick Lamar a Drake

Durante el show no faltaron los mensajes al archivo enemigo de Lamar, Drake, con quien desde hace unos años vive una fuerte rivalidad porque lo ha acusado de un impostor de la cultura del hip-hop y que solo usa la imagen del hip-hop como disfraz para vender porque al parecer él no viene de ahí, explica Ibarreche.

“Quiero cantar su canción favorita, pero les encanta demandar”, dijo Kendrick justo antes de que comenzará la canción “Not Like Us”, tema por el que mantiene una diputa en la que ataca a Drake, pero no solo eso, mencionó el momento en el que menciona el nombre del rapero en pleno estadio y a todo volumen, algo que reafirmó su enemistad. El tío Sam fue como una representación de Estados Unidos | Foto: Instagram @nfl / Kendrick Lamar. SBLIX.

Ibarreche explica la aparición de Serena en el Super Bowl

Casi al final de show aparece la tenista más famosa del mundo Serena Williams, quien supuestamente mantuvo una relación sentimental con Drake hace algunos años, sin embargo ellos no habrían terminado del todo bien, pues él la mencionó en varias de sus canciones. La aparición de la deportista fue icónica, no solo porque está de lado de Kendick, sino también para defender su cultura con un espectacular baile ‘creep walk’.

Al final Lamar, dice “apaga la tele”, con lo que busca decirle al público que apaguen la tele y que no es necesario formar parte del sistema. Ibarreche aplaudió el Show de Medio Tiempo el cual afirmó fue como un manifiesto y pocos artistas se atreven a hacer lo que él hizo. Supuestamente Serena mantuvo una relación con Drake y su aparición en el Super Bowl fue un claro apoyo a Lamar, el hip-hop y la cultura del Geto | Foto: Instagram @

