Lo Bueno y lo Malo del Super Bowl LIX

Ayer por la tarde todos los ojos del mundo estuvieron puestos en lo que estaba aconteciendo en el estadio Caesars Super Dome, en New Orleans, donde fuimos testigos de un suceso histórico, en el cual los Kansas City Chiefs fueron apaleados por los Philadelphia Eagles, quienes llegaron decididos a cobrar venganza de lo acontecido en el 2022.

Todo lo que sucedió ayer fue un tanto sui generis, primero que nada, se esperaba un encuentro muy cerrado, cosa que no sucedió, y a diferencia del año pasado, Taylor Swift fue duramente abucheada por los aficionados las pocas ocasiones en las que fue enfocada por las cámaras.

Por si esto fuera poco, el show del medio tiempo rompió con las tendencias de lo que previamente habíamos visto, ya que el espectáculo parecía salido de una película de Spike Lee, en donde el actor Samuel L. Jackson fungió como un narrador de lo que estaba realizando el cantante Kendrick Lamar, quien no tuvo miedo a la censura con la letra de sus canciones.

A continuación, les tenemos el análisis de la información más relevante de lo que aconteció en el escenario más importante del fútbol americano profesional, así como las repercusiones del mismo:

Lo Bueno

Después de todas las especulaciones previas a este encuentro, la NFL dejó muy claro que en esta ocasión no daría pauta a polémicas arbitrales que pudieran influir en el resultado final del mismo, por lo que el cuerpo arbitral trabajó de la manera más imparcial posible, lo cual fue algo refrescante, ya que en anteriores ocasiones se había notado cierto favoritismo hacia el equipo de los Chiefs.

Con esto la liga recobra la credibilidad que ya estaban perdiendo, ya que cada día se estaba viendo más manchada con decisiones muy controversiales.

Vic Fangio, Coordinador Defensivo de los Eagles, dio una cátedra de la manera en la que se debe defender en contra de Patrick Mahomes, a quien hicieron lucir como un simple mortal. La defensiva de Philadelphia aprovechó las debilidades de su contrincante, creando caos en la línea ofensiva de Kansas City, presionando a Mahomes en todas y cada una de las jugadas, lo que provocó que éste cometiera errores atípicos en él.

Esta fue la primera ocasión en la que Fangio logró derrotar al equipo de Kansas City, con quienes había sucumbido en ocho ocasiones al hilo.

Para Nick Sirianni, entrenador en jefe de los Eagles, esta victoria no solamente le sabe a gloria a nivel deportivo, al haber vencido a uno de los equipos más dominantes de los últimos tiempos, sino que también representará un nuevo contrato para él, lo cual significa muchos millones de dólares más para su bolsillo.

En enero de 2021 Sirianni firmó un contrato por 35 millones de dólares para dirigir al equipo de Philadelphia, contrato que está próximo a expirar, por lo que es un hecho que muy pronto lo veremos firmar una extensión del mismo por muchos años más, sobre todo si tomamos en cuenta lo que ha hecho al frente del equipo, al cual ha llevado a dos Super Bowls bajo su mando, además de que es un entrenador muy joven, ya que únicamente tiene 43 años de edad.

A diferencia de lo acontecido el año pasado, en donde los San Francisco 49ers se dedicaron a tratar de conservar la escasa ventaja que habían adquirido en la primera mitad en contra de Kansas City, lo que vimos ayer por la noche fue una demostración magistral de un equipo que llegó decidido a borrar del mapa a su rival, ya que no solamente se pusieron arriba en el marcador, sino que se dedicaron a seguir incrementando la ventaja hasta que esta se volvió inalcanzable.

Jalen Hurts tuvo un juego casi impecable, en el cual la única pifia que cometió fue un pase que le fue interceptado, pero fuera de ello logró completar casi el 80% de sus envíos, dos de los cuales terminaron en anotación, además de que corrió para 72 yardas, vía por la cual sumó una anotación más, lo que lo llevó a ganar el trofeo al jugador más valioso del partido, lo cual no estuvo mal, sin embargo, los verdaderos héroes del encuentro fueron todos los jugadores defensivos de Philly, quienes en todo momento abusaron de la ofensiva de los pupilos de Andy Reid.

Quien merece una mención honorífica es el esquinero novato Cooper DeJean, quien tuvo una tremenda temporada, la cual coronó ayer en cumpleaños, al devolver para anotación una intercepción.

LO MALO

La disparidad que se vio en el terreno de juego entre ambos conjuntos, lo cual fue algo completamente inesperado, incluso para las propias casas de apuestas en Las Vegas, mismas que daban como favoritos por un punto a los Chiefs, de quienes se esperaba que lograran ser los primeros tricampeones en la historia.

La última ocasión en la que habíamos visto un Super Bowl tan disparejo había sido en la temporada 2020, en donde los Tampa Bay Buccaneers también les ganaron a los Chiefs, por marcador de 31-9.

En cualquier deporte profesional, pero sobre todo en el fútbol americano, es extremadamente complicado armar un equipo que año tras año logre pelear por el campeonato, como lo hicieron los New England Patriots de Bill Belichick, como más recientemente los Kansas City Chiefs de Andy Reid, los cuales lograron formar unas dinastías, pero las cosas van cambiando muy rápidamente, y los Patriots se encuentran en una reestructuración absoluta desde la partida de Tom Brady y el propio Belichick. Ahora esperan volver a la senda del triunfo con Mike Vrabel en los controles, quien será pieza fundamental para el desarrollo de Drake Maye, quien esperan que sea su Quarterback del futuro.

Los Chiefs no tienen ese problema aún, porque Andy Reid no piensa retirarse aún y Mahomes aún es muy joven y sigue en un gran nivel, sin embargo, la próxima temporada podrían dejar de contar con los servicios de jugadores que han sido pilares durante los últimos campeonatos, como lo son Travis Kelce (quien analizará si se retira o no), Nick Bolton, Trey Smith, Hollywood Brown, entre otros.

Después de lo acontecido, quedó en evidencia que a Patrick Mahomes le urge que refuercen la línea ofensiva, la cual fue una coladera que permitió que todo el tiempo lo golpearan, capturaran y mal trataran. Además de eso, otra posición que deben de reforzar a como de lugar es la de corredor, ya que Isiah Pacheco desapareció esta temporada, mientras que Kareem Hunt ya no es ni la sombra de lo que hace algunos años llegó a ser, lo cual fue un factor decisivo en la inoperancia del ataque de su equipo. Cuando te das cuenta de que por tierra tu mejor hombre fue Mahomes con 25 yardas, sabes que es hora de hacer cambios muy drásticos.

Finalmente ha concluido la temporada 2024 de la NFL, la cual tuvo momentos muy interesantes y partidos memorables, aunque también hubo muchas lesiones de jugadores importantes. Ahora tendremos que esperar siete largos meses volver a disfrutar un partido de temporada regular.

La buena noticia es que el 12 de marzo dará inicio la temporada 2025, con el comienzo de la agencia libre, la cual será diferente a las de los años anteriores, debido a la gran oferta de Quarterbacks que habrá en la misma, comenzando por Aaron Rodgers, quien ya no continuará con los New York Jets. Kirk Cousins será otro jugador muy codiciado por aquellas franquicias que no cuentan con un Quarterback franquicia en estos momentos. Otros mariscales de campo que buscarán un nuevo hogar serán Russell Wilson y Justin Fields, quienes no continuarán con los Pittsburgh Steelers, por lo que podemos estar seguros de que veremos muchos cambios, los cuales podrían ser trascendentales en las aspiraciones de cada uno de los equipos.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff