Logan Paul derrota a Rey Mysterio y consigue un lugar en la Cámara de Eliminación

Logan Paul y CM Punk tuvieron una importante conversación antes de la lucha clasificatoria a la cámara de la eliminación. CM Punk prometió que se convertirá en el próximo calificado en Wrestlemania, pero antes tendrá una venganza contra Logan porque fue quien lo eliminó de la Royal Rumble.

CM Punk anunció a Rey Mysterio en el ring, y luego se dieron uno de los abrazos más emocionantes de la noche recordando sus épocas en la cumbre de la WWE. Advirtió al ajol que si tiene la suerte de quitarse del camino al 619, se verán las caras en Toronto, Canadá, dónde se celebrará la cámara de la eliminación.

"De un inservible a otro hemos estado aquí antes y como siempre es no presentarse en el ring con el segundo Mysterio más grande. Déjame preguntarte qué es lo que crees que va a suceder, ustedes piensan que yo estoy aquí para tener atención y ser famoso, idiotas, era famoso cuando llegué aquí, piensan que lo hago por dinero, ya era rico cuando llegué aquí. Hago esto para el amor al juego me encanta esto y por ejemplo, Rey, me gustó quitarte el campeonato de los Estados Unidos, y estoy a punto de quitarte el puesto de la cámara de la eliminación 2025", fueron las palabras de Logan Paul antes de iniciar la pelea.