Con el fantasma Segalmex, diputados federales aprobaron cuenta pública 2022

Entre acusaciones y señalamientos de buenos y malos gobiernos y sin la aclaración de presuntos desvíos en SEGALMEX, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública del 2022 con 329 votos a favor, y 119 en contra.

En el dictamen se expone que durante dicho ejercicio fiscal, hubo un tipo de cambio de 20.1 pesos por dólar; hubo 6.6 billones de pesos, superando en 430 mil 194 millones, lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, mientras el gasto neto total fue de 7.59 billones de pesos, 7.2% por encima de los aprobado por la inversión en infraestructura educación y seguridad.

Las principales asignaciones adicionales se dirigieron a la Secretaría de Energía con 143 mil 955 millones de pesos; a la Secretaría de Turismo con 116 mil 470 millones, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 49 mil 674 millones, que permitieron el avance en la soberanía energética, en la generación de empleos y el desarrollo del turismo como motor de crecimiento económico.

Para este ejercicio, la Auditoría Superior de la Federación, realizó 2 mil 153 auditorías, emitiendo más de 5 mil 466 acciones correctivas y recomendaciones; se identificaron montos que requieren aclaraciones adicionales. En total se han señalado 6 mil 873.8 millones de pesos como recursos por aclarar, lo que representa el 0.09% del gasto total.

Sobre la deuda pública, ascendió a 927 mil 520 millones de pesos, mientras que el ejercicio fue de 884 mil 811 millones de pesos, por lo que fue menor al autorizado en 42 mil 708.2 millones de pesos.

Al fundamentar el dictamen Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública indicó que el mismo, es una prueba más de que se está consolidando un modelo económico que privilegia el bienestar social y la inversión en sectores estratégicos lo cual queda plasmado en la certeza de que en el 2022, se logró mantener una economía sólida capaz de resistir los embates internos y externos.

Al respecto, Gómez Pozos comentó que, cuando la fiscalización se ejerce con independencia, criterios técnicos sólidos y con una supervisión constante, se cierra la puerta a los desvíos de recursos, a la discrecionalidad y a los abusos del poder.

“El verdadero combate a la corrupción, no sólo consiste en señalar irregularidades sino en generar estructuras que impidan su reproducción. El verdadero combate a la corrupción en este sentido, la supervisión eficaz del gasto público permite corregir fallas estructurales, sancionar a los responsables y sobre todo garantizar que cada peso del erario cumpla con su propósito de mejorar la vida de las y los ciudadanos”, indicó.

Pero el tema del desvío de recursos detectado en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), salió a flote en la discusión. María Isabel Rodríguez Heredia del PAN, resaltó el tema, que dijo, era un proyecto que prometía garantizar el acceso a alimentos para millones de mexicanos, pero que se transformó en una maquinaria para desviar recursos que terminaron en cuentas de empresas fantasma en lugar de dar alimento a quienes menos tienen.

“Aquí no estamos hablando de un error administrativo, estamos hablando de un fraude monumental que dejó a los más pobres sin atención. Hay que decirlo como suena, el desfalco de SEGALMEX de 15 mil millones de pesos, es el doble de lo que fue la estafa Maestra, y, aun así, quienes se enriquecieron con el hambre del pueblo, siguen sin responder por sus actos, ese dinero que debía convertirse en leche para niños, en alimentos para las familias, terminó en las cuentas de empresas fantasmas, en contratos inflados y en los bolsillos de los funcionarios corruptos”, indicó”

El diputado Mario Zamora, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que las 5 mil 466 observaciones que hizo la ASF, no representan 6 mil millones como lo señala Morena, sino más de 30 mil millones de pesos, que dan cuenta de diversas irregularidades

Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo (PT), acusó de mentiroso al PRI y a Movimiento Ciudadano, y señaló que, con Vicente Fox, y Felipe Calderón sólo hubo una obra de gran magnitud en cada sexenio.

"Una, la Estela de Luz, Margarita, la Estela de Luz, y la barda esa de acá de Tula ¿Qué obra recuerdan de Peña Nieto? Y ahí les va la del Presidente Andrés Manuel López Obrador: dos aeropuertos, el Felipe Ángeles que está declarado como los más hermosos del mundo y más funcionales; el de Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, el Tren Maya; el Transpacífico, las dos coquizadoras, Salina Cruz y Tula; las presas de Sinaloa, Santa María Picacho y la recuperación de Pemex y la Comisión de Electricidad que ahora las hicimos empresas y no empresas productivas que ustedes las llevaron para privatizarlas y malbaratarlas al capital privado y sobre todo extranjero”, resaltó.

Por alusiones personales, Margarita Zavala salió en defensa de los gobiernos panistas, y le reviró al líder petista señalando que hay mucho que enseñarles y mucho tienen que aprender los integrantes de la Cuarta Transformación, ya que, durante los dos sexenios panistas se llevaron a cabo múltiples obras de construcción para los mexicanos, mientras ellos, tienen varias obras que no funcionan.

“Si algo caracterizó los gobiernos de Acción Nacional durante los 12 primeros años de este siglo fueron precisamente las construcciones de obras del bien común. No sólo los miles de hospitales y clínicas que hoy están abandonadas por el IMSS y por el ISSSTE. No sólo también, más de 8 mil kilómetros de nuevas carreteras que a la fecha siguen funcionando a pesar del abandono del mantenimiento de este gobierno (…) En cambio ustedes tienen Segalmex, obras faraónicas que no sirven, que dependen del gobierno y de nuestros impuestos y han quebrado al país, mucho que aprender de nosotros”, indicó.