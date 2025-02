Redes sociales reviven a otra "lady" que amenaza a conductor con dejarlo sin trabajo: "Yo te chin... más" | VIDEO

A tan sólo unos días de que se diera a conocer el caso de una pasajera de la plataforma Uber que denunció falsamente a través de la plataforma a un conductor por acoso, debido a que exigía que el conductor manejara más rápida para llegar a tiempo a su destino, un caso similar ocurrido en 2019 revivió en las redes sociales.

A través de redes circuló un video grabado hace cinco años en el que aparece una pasajera que amenaza a un conductor, a quien le dice que hará que lo penalicen y que se quede sin trabajo”.

“Ya tengo tu cara, ya tengo tu video. Que te penalicen por mí y te quedas sin trabajo”, dice la mujer en el video, con un tono de prepotencia.

A pesar de que se desconoce el contexto exacto de este incidente, en el video se escucha al conductor, cuya imagen no se revela, quien permanece con una actitud tranquila mientras recibe las amenazas de la mujer y simplemente le indica que haga lo que guste.

“Voy a subir el video y vamos a ver quién gana, ¿te parece?”, dice la mujer, lo que revela que previamente había grabado al conductor.

“Ya te lo cancelé y ahorita voy a pedir ayuda”, agrega la mujer, a lo que el conductor simplemente responde “claro”.

Aquí nos quedamos, así no agarras viaje y yo te chin.. más"

desesperada al notar que sus provocaciones no tenían efecto en el conductor, la mujer eleva el tono y agrega “y aquí nos quedamos, así no agarras viaje y yo te chin... más, ¿cómo ves?”.

Es en ese momento cuando la mujer se da cuenta de que el conductor la está grabando, a lo que inicialmente reacciona con aparente calma diciendo “mientras tu estás grabándome, yo también te grabé”; sin embargo, rápidamente cambia su actitud y se torna violenta.

“¡No me grabes, no me grabes!”, grita la mujer mientras forcejea con el conductor para intentar arrebatarle el celular. Durante el forcejeo, el conductor únicamente repite “me estás agrediendo”.

Amenazó con llamar a la Policía

El caso resurgió por su similitud con el viralizado este fin de semana. Foto: Especial

La mujer finalmente amenaza con llamar a su esposo y después con pedir la intervención de las autoridades.

“No te preocupes, ahorita viene mi esposo; es más, le voy a hablar a la Policía”, dice, justo antes de volver a iniciar el forcejeo, momento en el que el video se corta.

Se desconoce si por este caso hubo alguna consecuencia en contra del conductor o de la pasajera, pero este caso fue revivido en las redes por su similitud con el de Lady Uber, la mujer viralizada este fin de semana por sus amenazas y calumnias contra un conductor.

