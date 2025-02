¿Qué habría pasado si conductor de aplicación no hubiera grabado la agresión de pasajera? abogado lo explica

Este 8 de febrero se hizo viral un material audiovisual donde un conductor de aplicación fue agredido verbalmente y amenazado por una pasajera durante un trayecto en la Ciudad de México. "Avanzas o te avientas cinco años de cárcel", fueron las palabras que lanzó la usuaria, por lo que ha generado un debate sobre las denuncias falsas y la perspectiva de género. De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero alrededor de las 14:00 horas.

En el video se observa como el conductor coloca la cámara para tener una evidencia. Segundos después, la mujer de aproximadamente 35 años de edad le grita al operador identificado como Isaac Lozoya para que siga sus instrucciones viales, pero cuando él le pide bajar del vehículo por el tono agresivo, ella decide manipular su versión.

"Avánzale, pita. Písale, písale, písale...a la izquierda... pásate para allá, aprende a manejar...Ay no mames, pásate... ya tienes la direccional prendida", se escucha a la usuaria

Tras varios minutos de pelea, ambos sacan sus celulares. Ella a las autoridades, y él a la aplicación de pertenencia. "Estoy sobre Avenida Revolución, el conductor con el que vengo me viene acosando el conductor del Uber en donde vengo, me viene acosando, me viene haciendo preguntas (inaudible)", relato la mujer.

Previo a continuar, es importante señalar que sí existen las denuncias falsas que se han instrumentalizado por parte de las mujeres para provocar linchamientos mediáticos, sin embargo, se tiene que destacar que son las menos cuando de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

¿Qué habría pasado si conductor de aplicación no hubiera grabado la agresión de pasajera?

Ante tal situación, el abogado Gabriel Regino explicó la situación desde una perspectiva jurídica y los avances que se necesitan en la materia para poder garantizar una igualdad de género en la impartición de justicia. "¿Qué habría pasado si el conductor de Uber no hubiera grabado la agresión verbal de la pasajera que lo amenazó con una denuncia falsa por acoso?", así comenzó el hilo de X.

El especialista subrayó que la perspectiva de Género pudo haber jugado en su contra, la justicia habría operado bajo presión mediática y el populismo penal lo habría condenado antes del juicio. Además, argumentó que "el proceso penal debería basarse en pruebas, no en narrativas dominantes ni en sesgos punitivos. Una víctima es probable víctima hasta la sentencia, nunca antes".

Por otro lado, el jurista Regino colocó los siguientes tres puntos de reflexión:

El populismo punitivo distorsiona la justicia.

La presunción de inocencia debe protegerse incluso en delitos de género

Las denuncias falsas dañan tanto a los inocentes como a las verdaderas víctimas

