Madre del niño Mateo niega pedir dinero para el funeral del menor hallado sin vida; advierte por estafas

Tras tres días de una búsqueda intensa la familia del niño Mateo de tan solo 11 años de edad lo encontró sin vida, él desapareció después de asistir a la telesecundaria y murió víctima del ataque de un doctor de la zona identificado como Christian Augusto quien presuntamente lo secuestró y le quitó la vida.

Los primeros reportes y la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que al acudir a un consultorio cercano a su casa donde él laboraba apoyando al podólogo, fue atacado el pasado 4 de febrero en el estado de Guanajuato, de acuerdo con la gobernadora de la entidad Libia Dennise quien confirmó el caso.

Tras la tragedia que ha indignado a la comunidad del estado, la madre del menor Marytere negó rotundamente que estuviera solicitando el apoyo económico para los gastos funerarios de Mateo.

"Quiero decir que mis asesores jurídicos @Valdivia y Asociados, Consultorio Jurídica, no me están cbrando nada, por favor no caigan en fraudes o estafas, esto es mentira", declaró la madre.