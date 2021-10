Yuridia hace fuertes confesiones sobre “La Academia”; la amenazaron para iniciar un romance | VIDEO

Yuridia es una de las cantantes más reconocidas en México y con su talento sobre el escenario ha logrado ganarse el corazón del público, pero hasta hace algunos días no había revelado detalles de su experiencia en "La Academia" donde, dijo, recibió amenazas de que la sacarían si no comenzaba un romance con uno de sus compañeros.

La intérprete de "Ya te olvidé" participó en 2005 en el reality show de canto en el que obtuvo el segundo lugar, siendo Erasmo Catarino el ganador; sin embargo, ha logrado posicionarse como una de las cantantes favoritas y ha recibido grandes reconocimientos, algo que también mencionó.

En entrevista con Karla Díaz para su canal de YouTube, Yuridia relató la buena relación que tuvo con sus compañeros en "La Academia", sobre todo con Mario Sepúlveda, con quien fue relacionado sentimentalmente debido a que tenían una buena amistad, algo que tratarían de aprovechar los productores que les pidieron iniciar un romance, de lo contrario los sacarían del programa.

"Nos queríamos mucho dentro de 'La Academia', nos vieron tan amigos y de verdad que andábamos para todos lados en la casa, que ahí los maestros y los productores como que querían encasillarnos a que fuéramos novios”, dijo Mario bromeando que habría sido este el motivo por el que lo sacaron del programa. “Si no se hacen novios, los sacamos del programa”, continuó Yuridia.

Yuridia fue amenazada en "La Academia". Foto: Instagram @yuritaflowers

“Esto no es para mí”

Yuridia también respondió a las críticas que ha recibido por la manera en la que se ha expresado en algunas ocasiones, señalando que no lo hace igual que otras personas por lo que, incluso, le han pedido que finja un poco más de emoción en algunas situaciones durante su carrera.

Mario Sepúlveda relató que él vio el momento en que la cantante fue elegida como parte de "La Academia" y dijo no estar seguro de lo que sentía en ese momento ella ya que no lo expresaba como los otros participantes, por lo que Yuridia confesó haber pensado "esto no es para mí".

"Yo venía de la prepa, casi no tenía amigos y no salía de mi casa, no tenía amigos… Me moría de la vergüenza de que tenía que expresar mis sentimientos", respondió Yuridia al respecto.

