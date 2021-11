¿Yahir habría rechazado a su hijo por volver a las drogas?, esto explica el cantante

La vida de Yahir ha dado muchas vueltas en las últimas semanas, esto luego de que se rumoró que su hijo, Tristán, presuntamente es bisexual y que le gustaría hacer películas para adultos, pero el cantante lamentó que desde hace tiempo no ha podido entablar comunicación alguna con su hijo y detalló el motivo de esto.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, el exintegrante de la Academia reveló que su hijo ha vuelto a caer en las drogas y al parecer se ha aislado, además de que quiere que su familia lo acepte con su adicción, algo que Yahir ha rechazado, porque "él es una persona cuando no está en drogas, y es otra persona cuando está consumiendo".

"Estoy viviendo una pesadilla, estoy lógicamente triste, con un hijo con una enfermedad de la adicción, recaído, después de mucho tiempo de luchar con todo esto de las adicciones, con un hijo que está en problemas otra vez, y no quiere saber nada de nadie, o sea, quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, y pues la verdad yo no puedo, no puedo tener un hijo con adicción conmigo, mi hijo necesita estar conmigo limpio", explicó.

Pero todo esta situación llevó a que Yahir y Tristán se distanciaran, debido a que el joven habría pedido a su padre que lo aceptara con lo que quiere hacer con su vida y lo dejaran consumir drogas, algo a lo que el cantante se opuso y desde ese entonces no ha logrado hablar ni ver a su hijo.

Por otro lado, el intérprete de "Alucinado" aseguró que enseñó valores a su hijo, que tienen que ver con la importancia de la familia y el amor, por lo que le cuesta trabajo aceptar que Tristán prefiera seguir con las drogas.

"La última vez que hablé con él fue que me dijo que aceptara todo esto, y no puedo, no puedo aceptarlo, no puedo, por tantas cosas, por los valores, yo le enseñé otras cosas, este no es un mundo que yo le enseñé, ni las drogas, ni tampoco esto, yo siempre le enseñé el amor a la familia, a estar unidos, vengo de una familia donde todo mundo es muy unido, y lo seguimos siendo, y él no quiere ser parte de este mundo", aclaró.

A pesar de toda la situación, Yahir aprovechó para mandar un mensaje a su hijo y decirle que tiene las puertas abiertas para hablar si así lo desea, y garantizó que cuenta con el apoyo de toda la familia para dejar las cosas atrás.

Por último, habló del problema de codependencia que ha venido tratando desde hace tiempo, algo por lo que ha vuelto a terapia. "Creía, la verdad creía (que ya no), pero no, soy totalmente codependiente y bueno, estoy tomando mis terapias y bueno, a seguirle. No tengo palabras para expresar mi dolor con todo esto, la verdad, pero bueno hay un show que tengo que ir a dar”.

