Hijo de Yahir quiere ser actor porno; cantante afirma que recayó en las drogas y "vive una pesadilla"

Una vez más, el famoso cantante, Yahir acaparó la atención de los medios de comunicación después de romper el silencio y hablar sobre el actual estado de salud de su hijo, Tristán, quien desde hace unas semanas ha robado reflectores debido a sus constantes declaraciones.

Como sabes, el famoso cantante de 42 años se ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la música mexicana y del teatro musical, tras su exitoso paso por el reality show de canto, La Academia.

Desde su primera aparición en la pantalla chica, Yahir ha colocado su nombre con letras de oro en la industria del entretenimiento gracias a su participación en producciones como "Mi marido tiene familia", "La Desalmada" y "Quiéreme tonto".

Durante la transmisión de este miércoles 10 de octubre, el programa matutino Hoy compartió una entrevista que le realizó a Yahir sobre el actual estado de salud de su hijo. Lamentablemente las malas noticias no se hicieron esperar.

Sin guardarse nada y directo a la cámara, Yahir confesó que su hijo recayó en el consumo de las drogas lo que le provoca que se encuentre "viviendo una pesadilla" que no lo tiene nada bien.

Cabe recordar que, hace una semana, Tristán, hijo de Yahir, rompió el silencio y se declaró bisexual. En este sentido le pidió todo el apoyo necesario a su papá en la nueva faceta de su vida.

En la conversación, el cantante de temas como "Fue ella, fui yo", "Llegaste a mi vida" y "Alucinado" dijo que no le molesta en lo absoluto que su hijo sea bisexual; sin embargo, lo que sí le provoca cierto conflicto es que le pida que sea su cómplice en su adicción y en su idea de convertirse en actor porno.

“Que sea bisexual no me molesta en lo absoluto. Me pide a mí que sea su cómplice en cuestión de las adicciones y yo no lo puedo apoyar ni con la idea de ser actor porno ni de estar drogándose”, apuntó.