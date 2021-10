Yahir pone en su lugar a J Balvin tras boicot contra los Latin Grammy: "Los premios no te los das tú solo"

El cantante Yahir aseguró que hay que trabajar muy duro en la música, particularmente en el género al que se dedique cada artista, pues los reconocimientos no se los dan ellos mismos, sino el público a través de sus votos. Esto lo señaló tras la postura de J Balvin sobre los Latin Grammy, premios de los que aseguró, no valoran a los reguetoneros.

Yahir mencionó que la carrera del artista es así, pues a pesar de poder estar nominados un año, al siguiente podría no estarlo. Este hecho, aseguró, obliga al artista a crear "cosas grandes" sin tener la garantía de poder estar postulado para llevarse un premio.

¿Qué dijo J Balvin?

J Balvin publicó en sus redes sociales que los Grammys no los valoran, pero de igual forma los necesitan. Aseguró que es su opinión y nada en contra de otros géneros porque se merecen todo el respeto. "Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan respeto", escribió el reguetonero. Asimismo aseguró que se encuentra nominado para que no lo tachen de estar dolido.

En otro mensaje mencionó que los que tienen poder en el género "NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir, todos porque somos un movimiento".

La última polémica de J Balvin

El colombiano ofreció una disculpa pública a "las mujeres y la comunidad negra" por el video de la canción "Perra", en el que aparecen mujeres disfrazadas de animales de cuatro patas.

"Quiero ofrecerle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra", expresó el artista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El video, que muestra a J Balvin junto a dos mujeres de dicha raza disfrazadas de perras, que gatean a su lado atadas del cuello con cadenas, indignó a usuarios de redes sociales y personalidades públicas. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acusó al músico de promover mensajes "machistas" y "racistas".

"Como forma de respuesta, y obviamente de respeto, bajé el video (de YouTube) hace 8 días. Al ver que siguieron con las críticas estoy aquí (...) dando cara", agregó el cantante de 36 años.

Con información de AFP

