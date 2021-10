María León y Yahir están listos para el DÍA de MUERTOS y así pintaron sus rostros: FOTO

María León y Yahir pasan tanto tiempo juntos que pareciera estarán así, unidos, hasta que la muerte los separe. Pero no pensemos mal, nada tiene que ver porque un día les veamos en el altar juntos o, sea el caso, porque tengan algún tipo de relación sentimental. La realidad es que ambos cantantes son muy unidos desde que se unieron profesionalmente con el teatro musical como pretexto.

Es bien sabido que León y el ex académico son los protagonistas del montaje teatral 'Hoy No Me Puedo Levantar', mismo que han presentado con éxito desde abril de este año.

Y, por lo tanto, el camino les sigue uniendo en este sentido con la gira por Monterrey que llevarán a cabo con esta obra. Pero, no es lo único que comparten, ya que también están dispuestos a anticipar el Día de Muertos.

María León y Yahir, listos para Día de Muertos

Así lo compartió la cantante en su cuenta de instagram @sargentoleon donde mostró una imagen a lado de Yahir con el maquillaje en su rostro para simular a unos catrines, tal cual se usa en la celebración de Día de Muertos en México.

Sumado a esto, se disfrazaron con la ropa de gala adecuada para el concepto de la fotografía y se rodearon de un altar de muertos, típico como los que todos los mexicanos solemos ofrendar en el recuerdo de nuestros difuntos.

"El día de muertos es mi celebración favorita, amo honrar a l@s que ya no están desde el recuerdo, el amor, las alegrías que nos hicieron vivir, con una ofrenda, un altar… inspirada en los altares de día de muertos está lista para estrenarse y es una locura… y esta foto con mi @yahirmusic , también!", compartió María León.

Se presentarán en octubre con los dos musicales

Como se comentó al inicio, María León y Yahir están de gira actualmente con el musical 'Hoy No Me Puedo Levantar'. De este montaje teatral, tendrán una presentación este miércoles 13 de octubre en el Auditorio Pabellón Monterrey, con dos funciones. La primera a las 18:00 horas y la segunda en punto de las 21:30 horas.

Pero, como no paran de trabajar juntos, también tienen dos fechas con otro musical, éste es 'Jesucristo Súper Estrella', con el cual María León interpretará el personaje de María los días 16 y 17 de octubre próximo.

Cabe destacar que en este montaje comparte escenario con Yahir, así como con Erik Rubín, Beto Cuevas, Leonardo de Lozanne y un gran elenco.