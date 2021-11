Mayrín Villanueva revela qué haría si Eduardo Santamarina le es infiel | VIDEO

Con 13 años de matrimonio, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina forman una de las parejas más estables en el medio del espectáculo. Atrás quedaron los escándalos del actor tras serle infiel a su exesposa Itatí Cantoral con Susana González. Sin embargo, ¿la actriz perdonaría que la engañen?

Mayrín Villanueva fue cuestionada por la prensa si perdonaría una infidelidad de su esposo Eduardo Santamarina, a lo que respondió que no lo sabe, pues tendría que estar en el momento para saber cómo actuaría.

"No sé, tendría que estar en el lugar, en el momento y todo porque yo hoy te podría decir una cosa, pero yo no sé cómo reaccionaría en una circunstancia así".

Además, la actriz de "Vecinos" afirmó que sí es celosa con Eduardo Santamarina, sin embargo, no llega a los extremos que puedan afectar su relación.

"Sí, sí soy celosa, soy celosa normal, sin se la loca persecutoria, ni nada de esas cosas. 'Namás' soy celosa para adentro. No ando persiguiendo, ni voy al trabajo y le caigo, jamás hago esas cosas", aseguró.

Por otra parte, indicó que con sus hijos es totalmente alcahueta y deja que vivan su vida libre y felices. Recientemente su hija cumplió 21 años de edad, fecha que no dejaron pasar sin celebrarla.

Infidelidades de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral

En 2004, uno de los escándalos más sonados en la farándula fue la infidelidad de Eduardo Santamarina con Susana Gonzáles mientras estaba casado con Itatí Cantoral. Sin embargo, la polémica se reavivó cuando la actriz confesó que también le fue infiel a "Juan querendón".

La actriz fue invitada este año al programa de entrevistas de Yordi Rosado para su canal de Youtube, donde confesó que también le fue infiel a Santamarina.

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada. Ya no sé (quién engañó primero a quién), ya estábamos mal, ya no había nada de nada”, aseguró a Yordi Rosado.

Actualmente, la expareja tiene una relación cordial y atrás quedó la polémica por el fallido matrimonio.

