Eduardo Santamarina confiesa que disfruta interpretar villanos

Con 18 años interpretando a galanes y protagonistas de las telenovelas, Eduardo Santamarina disfruta que lo inviten a dar vida a villanos para poder mostrar otras facetas actorales y vean que tiene la capacidad de interpretar cualquier personaje, más ahora que hay muchas producciones por las plataformas digitales.

“En los últimos cinco años me han tocado este tipo de roles y me encanta, creo que es una transición natural que se va dando en la vida del actor, empecé esta carrera con papeles de buenos y es maravilloso que ahora a mis 53, me toquen los antagónicos, porque te permite reflejar que puedas crear cualquier tipo de papel y tu trabajo lo ve también los productores, escritores y directores”, afirmó el actor.