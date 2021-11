Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina: la INFIDELIDAD que destruyó su matrimonio

Recientemente, la actriz mexicana Itatí Cantoral, quien es conocida por su papel Soraya Montenegro en la telenovela “María la del Barrio”, dio a conocer que su expareja Eduardo Santamarina no fue el primero en ser infiel.

¿Quién le fue infiel a quien?

Alrededor de dos décadas, los seguidores de la pareja han creído que el motivo por el cual terminó el matrimonio entre Itatí y Santamarina fue la actriz Susana González. Sin embargo, la intérprete de Soraya desmintió esto y confesó algo que dejó a todos boquiabiertos.

De acuerdo con una entrevista para el comunicador Yordi Rosado, la actriz reveló que su matrimonio ya tenía problemas mucho antes de que se diera a conocer que Eduardo salía con su compañera Susana González.

De hecho, confesó que ella se adelantó y ya salía con alguien desde antes, pues ya estaban separados. Asimismo, afirmó que esa persona era el actor Gabriel Porras, quien es conocido por sus papeles en “Sin senos no hay paraíso” y “El alma herida”.

¿Cómo terminó su matrimonio?

Por otro lado, Itatí afirmó que ella fue quien presionó a Eduardo para que se divorciaran y mencionó que también terminó su relación con Porras, ya que ella nunca lo quiso y solamente lo utilizó como “salvavidas”.

Además, la protagonista de “Hasta que el dinero no separe”, agregó que en una ocasión se encontró a Susana González en un gimnasio, pero ella ya estaba curada y no sentía odio o rencor hacía ella.

¿Actualmente tiene pareja?

Según una entrevista para el programa De Primera Mano, actualmente la actriz no tiene pareja, pues señaló que ya no tiene tiempo para salir con alguien y se encuentra muy ocupada grabando y trabajando.

“No tengo tiempo (de tener novio). No, no tengo pretendientes, no sé que pretendan. No tengo tiempo”, reveló la actriz de Soraya Montenegro.

SIGUE KEYENDO:

Itatí Cantoral habla sobre la casa de su padre ¿ya la vendió?

¿Rivalidad entre amigas? Hija de Itatí Cantoral hace fuerte BROMA a hija de Mayrín Villanueva

La MILLONARIA mansión que Itatí Cantoral VENDE en EU

PAL