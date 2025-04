¡Cuidado en las vacaciones! Esto es lo que debes saber antes de conectarte a una red WiFi pública

Cada vez es menos sencillo vivir sin conexión a internet, aunque sea en vacaciones. Actualizar las redes sociales, enterarse de la actualidad e incluso revisar pendientes son ya parte de la rutina diaria de miles de millones de personas.

Una alternativa para no tener que gastar mucho dinero empleando datos móviles es usar los puntos de WiFi pública que diversos establecimientos y ciudades tienen, pero ten cuidado: éstos también pueden ser empleados para robar tu información personal.

"Durante estas vacaciones de Semana Santa, las redes Wi-Fi públicas son la mejor opción para conectarse a Internet en cafeterías, centros comerciales, aeropuertos u hoteles. Sin embargo, es importante conocer los riesgos que pueden enfrentar los usuarios.

Si sales de casa sin desactivar el WiFi tu celular corre PELIGRO; te contamos cómo limpiar tu smartphone si cometes este error “Con frecuencia, los cibercriminales crean redes Wi-Fi falsas o intervienen las ya disponibles para atacar a sus víctimas, suelen utilizar nombres muy parecidos a los de las redes legítimas para engañar a las personas y conseguir que se conecten; en cuanto lo hacen, su información personal, accesos a redes sociales, datos bancarios o direcciones de correo electrónico, quedan vulnerables”, señalan voceros de la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

¿Cómo detectar una red WiFi pública segura?

Para los expertos, lo mejor es tratar de no conectarte a estas redes, pero si lo necesitas, consulta con el personal de los negocios el nombre y contraseña de la red a la que deseas conectarte.

El inicio de sesión a la web puede darte pistas sobre si es de confianza o no. Los expertos señalan que evites aquellas que te piden registrarte con tu correo o redes sociales, pues tus datos pueden quedar expuestos. Además, no hagas transferencias de dinero, consultas de banca móvil o compras usando estas redes, para proteger tu información sensible.