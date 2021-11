Natanael Cano: Así fue el día que se peleó con Pepe Aguilar; ¿lo recuerdas?

El cantante Natanael Cano cada vez va tomando más relevancia en la escena musical. Su rápido asenso en las listas de popularidad se debe a que es el máximo exponente de los corridos tumbados y, sobre todo, a sus polémicas, la más sonada fue la que tuvo el año pasado con Pepe Aguilar, reconocido cantante de regional mexicano y perteneciente a una de las dinastías más importantes de la industria.

El intérprete de 20 años de edad se ha caracterizado por tener una personalidad fuerte, pues no le tiene miedo a las críticas. El cantante de 'El Drip' ha defendido su música a lo largo de su corta carrera y por eso no tuvo miedo a enfrentarse al hijo de Antonio Aguilar, sin embargo, éste no se quedó callado y también contestó los ataques del joven.

La polémica entrevista de El Escorpión Dorado y Pepe Aguilar

En febrero del 2020, El Escorpión Dorado invitó a Pepe Aguilar a su ya clásica entrevista abordo de un auto. Durante la conversación habló sobre su carrera musical, su familia y hasta de su gran mansión en Estados Unidos, en una zona residencial en donde también viven Kim Kardashian, Kayne West y The Weeknd.

El intérprete de 'Por mujeres como tu' también conversó sobre los nuevos géneros. El papá de Ángela Aguilar dejó claro que no sabía mucho del tema, pero dijo que era una tendencia natural de la evolución de la música, asimismo explicó que a él no le causa mucha admiración alguien que sabe de computadoras y que no se enfoca en el manejo de un instrumento, pero nunca se refirió a los corridos tumbados.

Natanael Cano explotó contra Pepe Aguilar por esta razón

La entrevista original con el personaje de Alex Montiel fue editada y transmitida por 'El Mameluco', un programa de Los Ángeles, California. En esa versión parece que Pepe se refiere a la música de Natanael Cano como “mediocre, chafa y pinche”.

El video llegó a manos del cantante de corridos tumbados, quien no dudo en dar una respuesta para el miembro de la Dinastía Aguilar y para el youtuber. Por medio de sus Instagram Stories, Cano se lanzó contra El Escorpión Dorado e indicó que no veía sus videos “por corriente”, después respondió a Pepe Aguilar a quien lo calificó como “pinche vato pendejo”.

“Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados”, señaló y agregó que si desconoce de un tema no opine sobre el. Además, declaró que los fans del intérprete de 'Prometiste' estaban “en la tumba” y que los artistas estancados se quedan sin seguidores.

Pepe Aguilar NO se queda callado y responde a Natanael Cano

Aunque en un principio Pepe Aguilar no había realizado ninguna crítica en contra de Natanael, tras las declaraciones del 'Rey de los Corridos Tumbados', el cantante de regional mexicano le mandó un duro mensaje en el que recalcó que no lo conocía y que no estaba hablando de él.

“Un joven [Natanael Cano] que canta música de esa que dicen, pensó que estaba hablando de él. Qué tan poca autoestima tienes que tener para cuando un güey dice ‘se debe dejar de hacer música pinche y chafa’ pienses que están hablando de ti”, indicó Pepe, al parecer sin conocimiento de la versión editada de la entrevista.

Tras toda la polémica, Natanael Cano le pidió disculpas al intérprete de 'Mi credo', así como a sus fans. “En México y en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor”, declaró el cantante de 20 años, dejando un poco de lado el escándalo.

