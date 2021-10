¿Quiénes son todas las madres de los hijos de Pepe Aguilar?

José Antonio Aguilar Jiménez, más conocido como Pepe Aguilar, no sólo es querido y muy popular en nuestro país gracias a sus canciones románticas. Es que el papá de Ángela Aguilar, quien parece haber heredado todas sus cualidades al momento de entonar la voz, es conocido por la buena relación que mantiene con sus cuatro hijos, producto de dos uniones diferentes.

Así, al igual que muchas otras figuras que suelen hacer público el amor por su familia, Pepe Aguilar ha sabido demostrar en varias oportunidades lo mucho que disfruta de compartir momentos con José Emiliano Aguilar Treviño; Aneliz Aguilar Álvarez; Leonardo Antonio Aguilar Álvarez y Ángela Aguilar Álvarez. Vale decir que de ellos, José Emiliano, es el resultado de su primer matrimonio.

En esta nota, te contamos algo más sobre el perfil de las mujeres más importantes en la vida de Pepe Aguilar:

Carmen Treviño fue la primera esposa de Pepe. Fue una popular cantante durante la década de los 80. Tuvo exitosos temas, entre los que se destacó el rememorado como "Quiero ser" y "Te amo así". Carmen fue una de las pocas artistas que abrió los conciertos de Juan Gabriel en Estados Unidos.

Tres años después de casarse con Pepe Aguilar, nació José Emiliano, el hijo mayor de Pepe. Si bien pensaron que la relación iba a ser cada día más sólida, el cantante expresó en su momento que ambos no eran compatibles y decidieron separarse.

Aneliz Álvarez Alcalá es la segunda mujer de Aguilar y con quien decidió quedarse para siempre. Se casaron en 1997 y tuvieron tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela. La pareja se conoció en un video musical de Antonio Aguilar, hermano de Pepe, y se quedó enamorado rápidamente de su belleza.

Pepe Aguilar con sus 4 hijos. Fuente: Instagram Pepe Aguilar

Desde que se mostró con Aneliz, Pepe Aguilar no ha dejado de compartir su admiración y amor por ella cada vez que le realizan una entrevista y también en las redes sociales. De hecho, en más de una oportunidad, el cantante mexicano ha contado que desde que la conoció quería que fuese la madre de sus hijos. Así fue como la familia se amplió con tres más, entre los cuáles, Ángela Aguilar, de 18 años, es la menor. "Me veía con mucho cariño, siempre me hablaba de usted, me decía 'píntate la boca' y yo 'no, Don Antonio, ya me la pinté, no rojo, de un color bonito'", contó en una entrevista Aneliz.