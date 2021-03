Pepe Aguilar presume su MILLONARIA y EXCLUSIVA CASA; ¿Es vecino de Kim Kardashian? | VIDEO

Pepe Aguilar se presentó junto con el Escorpión Dorado y sorprendió a todos al mostrar su lujosa residencia en donde tiene como vecinos a celebridades como Kim Kardashian, Kayne West y The Weeknd. Fue a través del canal de YouTube del Escorpión Dorado en donde se hizo un recorrido para averiguar con quienes comparte el barrio.

El cantante enfatizó que debido al calibre de los huéspedes, la calle siempre cuenta con seguridad. Aunque señaló que algunas partes tienen olor a marihuana, esto fue enfatizado por el Escorpión Dorado, quien fiel a su estilo, soltó un irónico comentario sobre el consumo de los vecinos de Aguilar.

En la entrevista, Aguilar afirmó que la casa donde habita The Weeknd cuenta con mucha seguridad ya que es un blanco constante de los paparazzis. Agregó que los paparazzis son como las garrapatas pues siempre están al acecho de los artistas y se mantiene rondando por la zona por mucho tiempo.

Vecinos importantes

Afirmó que Kim Kardashian contrató bomberos privados debido a los intensos incendios que se presentan en la zona para conservar su casa y que no se presentan afectaciones en sus propiedades. Junto al inmueble se encuentra un parque reservado por las autoridades federales de los Estados Unidos.

Durante el recorrido, mostró la casa más costosa del barrio, que es propiedad del grupo Kiss. Afirmó que los intérpretes de 'Rock and roll all nite' cuentan con un gran número de carros, pero la pura casa cuesta al rededor de 40 millones de dólares. En la misma entrevista, afirmó que se encuentra frustrado por la nueva música, ya que es interpretada por personas que no son músicos.

Por último, exhortó al público a no encasillar a los artistas, ya que lo identifican como un cantante de música ranchera y esto a veces genera comentarios negativos por cierto sector de los aficionados.

Con información de medios

rcb