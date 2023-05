Maya Nazor revela qué sintió al ver que Santa Fe Klan dedicó “Mar y Tierra” a Karely Ruiz

A finales del 2022, Santa Fe Klan y Maya Nazor confirmaron que se encontraban separados, sin embargo, siempre ambos famosos han asegurado que tienen una buena relación a pesar de su ruptura, esto por el bienestar de Luka el hijo de ambos.

Sin embargo, desde hace algunas semanas Santa Fe Klan fue ligado sentimentalmente a Karely Ruiz pues el cantante y la modelo se besaron ante más de 70 mil personas en un concierto del rapero en Mty. y además éste le dedicó el tema “Mar y Tierra” a la polémica mujer, luego de esto es Maya Nazor quien por primera vez habla sobre el tema y revela lo que sintió al enterarse de lo que ocurrió.

Luego de tantas especulaciones sobre si lo que Maya Nazor publica en redes sociales va con dedicatoria para su expareja Santa Fe Klan o para Karely Ruiz, habló en exclusiva para el nuevo podcast “Está bien estar mal” con la influencer Amy Rey.

En dicho espacio, Maya Nazor habló de todo un poco, sin embargo, el tema más esperado fue el de su relación con Santa Fe Klan y lo que siente actualmente por él, además, también habló de Karely Ruiz.

Cabe señalar que Maya en ningún momento mencionó el nombre de Santa Fe Klan pues siempre se refirió a él como “el papá de mi hijo”, por lo que una de las primeras preguntas que Nazor respondió es sobre si actualmente siente algo por el rapero.

Ante esto, Maya sin titubear aseguró que lo único que siente por Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan es un inmenso respeto el cual permanecerá por siempre pues su bebé siempre tendrá a su padre y a su madre.

Siguiendo con el tema de Santa Fe Klan, la titular del podcast cuestionó a Maya sobre lo que sintió al ver el video en donde el rapero le dedicó la canción de “Mar y Tierra” a Karely Ruiz; y aunque Maya aseguró que no sintió nada, hubo un momento en el que la rubia titubeó un poco y no tuvo más opción que reír nerviosamente.

“pues nada, como que sí, no sé, yo no me dí cuenta, a veces te enteras más de las cosas por los fans…me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luka, agarre el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar y pues nada más lo ví y nimodo (risas), no pues sí es que no tengo nada que opinar ni que sentir, cada quien su vida”, dijo Maya Nazor