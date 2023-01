Santa Fe Klan rompe el silencio y habla de su separación con Maya Nazor: “No es mi enemiga ni lo va a ser nunca"

Fue a finales del 2022 cuando se confirmó la ruptura amorosa entre Ángel Quezada mejor conocido como Santa Fe Klan y la madre de su hijo Luca, la influencer Maya Nazor, y aunque ésta ha sido duramente criticada tras su separación ella ha pedido en múltiples ocasiones que se le respete.

Aunque Maya Nazor en sus transmisiones en vivo toco el tema de su separación de Santa Fe Klan, éste se había mantenido en silencio, sin embargo, en una reciente entrevista que dio el rapero a Pepe Garza habló de cómo está viviendo este proceso de separación, cómo es su relación con la madre de su hijo y si es que su ruptura es algo definitivo.

La entrevista se realizó los primeros días de este 2023 pero no fue hasta este jueves 12 de enero que salió a la luz y ahí, Santa Fe Klan habló de todo, desde cómo fueron sus inicios en la música, qué es lo que lo inspiró, su relación con otros artistas y su posible incursión al género regional mexicano.

Además Santa Fe Klan, presentó a su padre quien habló de todo lo que tuvo que hacer para poder darle una educación a su hijo quien ahora es uno de los cantantes más reconocidos no solo de México sino también de toda América Latina.

A lo largo de la entrevista, Santa Fe Klan interpretó algunas canciones del género regional mexicano pues asegura que él está orgulloso de haber nacido en nuestro país y le gustaría que las nuevas generaciones conozcan grandes temas que hace algunos años sonaron en voces como Chalino Sánchez, Sergio Vega y otros famosos artistas.

Así mismo, Pepe Garza luego de escucharlo cantar temas del regional mexicano, no se quiso quedar con las ganas de oírlo interpretar un rap por lo que Santa fe Klan accedió a interpretar “Separaos”, su más reciente sencillo y el cual dedicó a la madre de su hijo.

Ante esta situación Pepe Garza cuestionó a Santa Fe Klan si es que su separación de Maya Nazor se trata de una decisión temporal o si bien ya han pensado en una reconciliación.

“Mejor ni digo nada, pues no sé a veces son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos que va a pasar”, comenzó a decir Santa Fe Klan

Foto: IG @santa_fe_klan_473

Luego de lo anterior, el tema siguió y aunque Santa Fe Klan asegura que no le gusta dar a conocer su vida privada, tampoco le afecta que se enteren pues asegura aún no sabe que va a pasar.

Sin embargo, dejó claro que aunque esté separado de Maya, su hijo Luca siempre va a ver que tiene una buena relación con su madre pues los problemas de pareja son aparte.

Foto: IG @santa_fe_klan_473

Además, el intérprete de “Separaos” asegura que pese a haber terminado su relación amorosa, sigue viendo a Maya Nazor y que además tienen una gran relación pues se la pasan muy bien riendo y “cotorreando”, debido a esto aún no quiere dar por sentado qué e slo que sucederá entre ellos .

“Mi Luca es mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque no se como que ya lo otro es parte, somos…la veo y al cien y cotorreamos y nos reímos, como que quedamos bien chido a lo mejor como que pues no sabemos que va a pasar, Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda, haber que pasa después”, comentó Santa Fe Klan