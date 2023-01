Lupillo Rivera pide disculpas a Mayeli Alonso por comentarios racistas de su suegra

Fue hace un par de días que Mayeli Alonso, participante del reality show “Rica, Famosa, Latina” y ex esposa de Lupillo Rivera protagonizó una fuerte pelea con la suegra del padre de sus hijos, es decir, la madre de Giselle Soto actual pareja del “Toro del corrido”.

Y es que durante la transición de Mayeli Alonso, la madre de Giselle solicitó unirse a este en vivo y fue entonces que comenzaron lo insultos por parte de la suegra de Lupillo Rivera en contra de la madre de sus hijos a quien le pidió que se regresará a México con los “indios Tarahumaras”, esto último lo utilizó de modo despectivo y racista; ante esta situación el hermano de Jenni Rivera ya pidió disculpas.

Lupillo Rivera pide disculpas a Mayeli

Aunque tan solo unas horas después de que se hiciera viral la parte en la que la suegra de Lupillo Rivera lanza comentarios despectivos y racistas en contra de Mayeli Alonso, “El toro del corrido” hizo una transmisión desde sus redes sociales en donde se pronunció al respecto.

En aquella transmisión Lupillo Rivera desde un inicio aseguró que lo que había dicho su suegra había estado mal y quiso dejar claro que no comparte la ideología de su suegra pues él está muy orgulloso de sus raíces mexicanas.

Pese a lo anterior, el cantante también dijo que no encontraba la forma de cómo defender a su ex esposa pues ella también había lanzado insultos en contra la madre de su actual pareja Giselle Soto, sin embargo, seguidores del cantante le recriminaron esto y pidieron que debía defender a Mayeli no solo por ser su ex esposa sino por que es madre de sus hijos quienes también llevan sangre mexicana.

Ante esta situación, Lupillo ya no había hablado a lo largo de la tarde del martes 10 de enero, sin embargo, al medio día de este miércoles 11 de enero por medio de sus redes sociales oficiales lanzó un comunicado de prensa en donde se disculpa públicamente con Mayeli.

“En los últimos días se han hecho algunas declaraciones en las cuales gente cercana se ha visto afectada. Es por ello que a mis hijos y a la mamá de mis hijos quiero pedirles una disculpa ya que en muchas ocasiones lo que se dice u opina se sale de contexto”, se comienza a leer en el comunicado de prensa de Lupillo Rivera

Foto: IG @lupilloriveraofficial

Casi al término del comunicado que Lupillo publico este día reconoce que los comentarios de su suegra estuvieron fuera de lugar y deja claro que aunque él no las hizo y no tuvo que ver en ellas reitera las disculpas para sus hijos y para Mayeli Alonso.

Así mismo, Lupillo Rivera pide parar todos los ataques en contra de la madre de sus hijos pero sobre todo pidió una disculpa al pueblo mexicano por los comentarios racistas pues asegura que su carrera en este tipo de situaciones no tiene importancia, sino pedir una disculpa a México.

Suegra de Lupillo pide perdón a Mayeli

Por otra parte, la señora Marisol Chávez, madre de Giselle Soto quien es la actual pareja sentimental de Lupillo Rivera también pidió una disculpa pública a Mayeli Alonso y a México en general.

Fue en un video que se presentó de manera exclusiva en el Programa Hoy durante la sección “¿De qué me hablas?” en donde presentaron la disculpa.

“Salgo aquí a decirles sinceramente de todo corazón, mil disculpas a mi pueblo México a toda su gente, mi gente, a ti Mayeli te pido una gran disculpa a tus hijos y quiero dejar dicho no soy este tipo de persona, salí a defender a mi hija, me equivoque, me salieron mal las cosas pero estoy aquí para dar la cara y dar una disculpa porque amo México y espero que puedan entender a una madre que sale a defender a su hija”, dijo la madre de Giselle Soto en un video

bmz