Andrea Escalona revela cuando regresa al Programa Hoy

Este lunes 9 de enero el programa Hoy comenzó las celebraciones por los 25 años de transmisión ininterrumpida de la emisión matutina que se ha mantenido como la favorita del público durante este cuarto de siglo que ha estado al aire y en la que han participado muchísimos conductores.

Aunque no pudieron estar físicamente tanto Galilea Montijo y Andrea Escalona, ambas conductoras pudieron comunicarse con la producción vía zoom y revelaron lo felices que están de pertenecer a este programa, la conductora tapatía compartió que se encontraba en Las Vegas por un compromiso laboral, mientras que Escalona se encuentra en casa atendiendo a su bebé quien nació en diciembre pasado, sin embargo, la conductora compartió con sus compañeros la fecha de su regreso al programa Hoy.

Fue el pasado 1 de diciembre cuando Andrea Escalona se despidió temporalmente de sus compañeros del programa Hoy pues se fue unas semanas a su casa a prepararse para la llegada de su hijo Emilio quien nació el pasado 22 de diciembre.

Aunque ha estado en constante comunicación con la producción de Hoy, Andrea Escalona ya desea regresar pronto a trabajar pues asegura que extraña mucho el foro de Hoy, a sus compañeros, al personal de maquillaje y peinado y su trabajo por lo que este lunes 9 de enero reveló su fecha de regreso a la emisión matutina.

Y es que Escalona asegura que tiene todo el apoyo de su novio Marco quien no se ha separado de ella ni de su hijo por lo que gracias a ese gran soporte podrá regresar ya en tan solo unos días al Programa Hoy.

Debido a lo anterior sus compañeros se mostraron muy emocionados al saber que el próximo lunes 16 de enero, Andrea Escalona estará de vuelta en el foro y trabajando.

Pese a que se mostraron muy emocionados, Andrea Legarreta a su vez dijo estar un poco sorprendida pues cree que está bien que regrese a trabajar, sin embargo, asegura que es bueno deje pasar la cuarentena recomendada por los doctores, así mismo la bella Legarreta compartió que le ha aconsejado que disfrute más este tiempo de estar en casa con su bebé.

“¿qué rápido no?, ni la cuarentena, yo feliz de quedarme más tiempo, yo le he escrito y le digo: ‘disfrútalo, quédate más tiempo’...a veces no te queda de otra pero por lo menos la cuarentena”, comentó Andrea Legarreta