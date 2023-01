Mona y Geros denuncian robo millonario, por segunda ocasión se meten a su casa y los saquean

Una vez más los influencers conocidos como “Mona y Geros” se encuentran en medio de la polémica, esta ocasión porque desafortunadamente la pareja fue víctima de la delincuencia, y denunciaron que los pillos se habrían llevado más de 2 millones de pesos.

Esta no es la primera vez que la pareja de influencers denuncian ser robados en su propia casa, por lo que ya decidieron tomar medidas extremas al respecto y revelaron que venderán su casa pues ya no se sienten seguros en el fraccionamiento donde viven pues desconfían de sus propios vecinos.

¿Cómo fue el robo?

Fue por medio de redes sociales que Mona y Geros denunciaron el robo del que fueron víctimas hace algunos días, en dicha transmisión la rubia compartió detalles de cómo sucedió el robo presuntamente, ya que ni ella ni su pareja se encontraban en la casa.

“Los policías me dijeron que fue con una pulidora, yo me fui como a las 7 de la noche y regresé en la madrugada. Yo le dije a Geros ‘es alguien de aquí porque cómo se subió y cómo se bajó del techo, ahí se ven las manchas de los tenis’. Necesitamos mejor movernos, vender aquí y no rentar porque les pueden hacer lo mismo porque a los perros ya les gustó hacer lo mismo. Necesitamos quemar el fraccionamiento para que la gente no venga aquí”, contó Mona

Y es que Mona mostró el lugar exacto por donde los delincuentes habrían entrado a su casa y fue por la parte del techo el cual tenía una especie de tragaluz, por lo que los rateros habrían utilizado el instrumento antes mencionado para romperlo y poder entrar a la casa de Mona y Geros, cabe mencionar que los influencers sí cuentan con cámaras de seguridad pero solo enfocan hacia la calle.

Debido a lo anterior, el robo no quedó registrado en las cámaras ni en las de su casa ni tampoco en las del fraccionamiento por lo que solo tienen como pista de los rateros las huellas que éstos dejaron.

¿Qué fue lo que robaron?

Como era de esperarse, Mona reveló que sí tiene algunas personas como sospechosas del robo pues a lo largo de este tiempo vio a vecinos e incluso algunos albañiles que trabajaban en las casas aledañas muy sospechosos.

El robo del que fueron víctimas los famosos fue millonario ya que además de dinero en efectivo, también se llevaron alhajas y costosos relojes de Geros, así lo dijo en su transmisión Mona.

“A Geros le robaron 2 millones de pesos en efectivo, estaban en puras pacas de 50 mil de puro billete de 500. Se llevaron relojes, anillos, collares de oro de Geros porque es lo que ahorita Geros empezaba a comprar”, contó Mona

Finalmente y como lo mencionamos en los párrafos anteriores, Mona y Geros denunciaron el robo y revelaron que van a vender su casa y a cambiarse pues ya no están seguros en el fraccionamiento donde viven, así mismo piden a sus seguidores que si alguien pretendía comprar alguna casa ahí donde ellos viven, no lo hagan pues no es seguro y “no vale la pena”.

SIGUE LEYENDO:

Programa Hoy cumple 25 años, hicieron cambios en el foro, nuevas secciones y la gran ausente fue Galilea Montijo

Yeri Mua conquista la CDMX con sensual pijama

Ovidio Guzmán: Hermosa ex participante de Acapulco Shore revela que desea ir a rescatarlo

Daniela Luján sorprende y revela que llegó el momento en el que pensó en morirse

Manelyk revela cuándo fue la última vez que tuvo relaciones íntimas con alguien

bmz