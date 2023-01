Daniela Luján sorprende y revela que llegó el momento en el que pensó en morirse

Una de las actrices que se ha ganado el cariño del público desde que era una niña es la siempre bella Daniela Luján a quien conocemos desde sus primeras apariciones en telenovelas como “Luz Clarita”, “El Diario de Daniela”, “Cómplices al rescate”, y actualmente la disfrutamos en los programas de comedia “Una Familia de 10” y “¿Tu crees?”, recientemente la actriz hizo fuertes declaraciones sobre su salud mental.

Y fue durante el primer episodio de este año nuevo 2023 del programa “Envinadas” el cual conduce ella a través de redes sociales junto con sus amigas Mariana Botas y Jessica Segura, ahí las tres actrices hablaron de sus propósitos para este nuevo inicio de año y fue ahí donde Daniela Luján abrió su corazón y reveló que en algún momento pensó en querer morirse.

Daniela Luján habla de sus deseos de morir

A lo largo de la emisión antes mencionada, las tres actrices platicaron a sus seguidores un poco de algunos de los problemas que las han aquejado en los últimos años y que en este 2023 pretenden saber trabajarlos o bien dejarlos atrás.

Aunque nunca había tenido las fuerzas de hablar de su padecimiento, Daniela Luján recuerda que al inicio del proyecto de “Envinadas” ella se refería a sí misma como “la prima de una amiga” cuando hablaban sobre alguien que tenía depresión, pero ahora por fin pudo hablar libremente.

Debido a lo anterior Daniela Luján confesó por primera vez a sus amigas que padece de depresión y ansiedad, por lo que actualmente se encuentra tomando medicamento ya que en algún momento se descubrió teniendo pensamientos muy oscuros de ella misma.

“me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’ o sea es que esa idea ya la traía pues, pero nunca había planeado como, más bien no, lo que empecé a negociar conmigo mismo es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”, contó Daniela Luján

Mira sus declaraciones a partir del minuto 1:25:10

Y es que la actriz y cantante cuenta que a lo largo de su vida ha tratado de ser “obsesivamente feliz” y esto ha provocado que no disfrute de muchas cosas incluso de aquellas situaciones que la han llevado a un duelo por lo que no ha sacado sus emociones a fondo y no ha podido sacar el aprendizaje que se debe a todo esto.

Afortunadamente, Daniela Luján cuenta que ya está siendo medicada y está tratándose con un experto en salud mental; ante la confesión de la actriz sus amigas y compañeras le pidieron perdón pues a veces la juzgaron sin saber la batalla interna que estaba luchando con ella misma.

Finalmente, Daniela Luján aseguró que este 2023 su propósito es disfrutar de la simplicidad de la vida, pues mucho tiempo no lo hizo y eso es lo que la llevó a tener pensamientos oscuros.

“Mi propósito es irme a lo simple, hoy por ejemplo, disfruté cabrón bañarme, osea es como un renacer, ¿me explico?”, dijo Daniela

La actriz aseguró que nadie sabía de su padecimiento, más que su mejor amigo, su novio con quien vive y una de sus hermanas, sin embargo, ésta última se enteró porque descubrió una de las recetas del medicamento de la actriz, ahora que ya sus compañeras de “Envinadas” y sus seguidores lo saben se siente liberada, por lo que ahora tratará de disfrutar todo lo hermoso que tiene en su vida.

