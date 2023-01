VIDEO: Así suena la canción que Lupillo Rivera dedicó a Mayeli Alonso tras su divorcio

Fue apenas este 4 de enero cuando Mayeli Alonso, luego de cuatro años de haberse divorciado de Lupillo Rivera, por fin habló y dio detalles de lo que la orillaron a dar por terminado su matrimonio con “El Toro del Corrido”, pues la ahora empresaria abrió su corazón durante una transmisión en vivo y dejó entrever que aún le duele la desconfianza que tuvo el padre de sus hijas con ella en aquel momento.

Y es que Mayeli Alonso, entre lágrimas recordó que el día que decidió dejar a Lupillo Rivera e irse de la casa en la que ambos vivían junto con sus hijos, ésta aún estaba enamorada del cantante pero sobre todo estaba herida, al poco tiempo de esto, la protagonista de “Rica, Famosa, Latina” reveló que “El toro del corrido” le envió una canción para pedirle perdón, pero ella ya estaba en una relación, sin embargo, acaba de dar a conocer este tema.

La canción que Lupillo dedicó a Mayeli

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Lupillo habría ido a buscar a Mayeli para pedirle perdón, y lo hizo a bordo de una camioneta amarilla y ahí el cantante le dijo que aún la amaba y que la extraña y aunque decidió no perdonarlo, el cantante no se dio por vencido.

Y es que Mayeli entre lágrimas recuerda que incluso Lupillo le envió una canción cuando ésta ya tenía otra relación amorosa, mismo tema que la noche de este 4 de enero la empresaria compartió en su cuenta de Tik Tok.

Fue durante una transmisión en vivo que Mayeli prometió a sus seguidoras mostrar la canción con la que Lupillo le pidió perdón y es que de acuerdo con la propia empresaria su ex esposo le dijo que ese tema describía perfectamente lo que ambos sentían en ese momento; aunque estaba muy dudosa si subir dicha pieza musical pues no sabe si puede ser demandada o no, finalmente sí la compartió.

Eso sí, Mayeli hasta el último momento ha cuidado a Lupillo pues en dicho video en donde se escucha la canción con la que le pidió perdón, cubre al cantante con un par de emoticones para evitar que lo vean como lucía en ese momento.

“no seas indecisa, y ya dile que me quieres todavía,

que yo soy por quien tu corazón palpita y que al estar lejos de mí se debilita…

dile que me llame si quieres yo se lo explico con detalle

que te diste cuenta que te equivocaste y que nos dejamos llevar por el coraje,

¿por qué no le dices que de plano te aburrieron sus palabras?

que sus besos no despiertan esas ganas, que pensando en mi acaricias a tu almohada,

¿por qué no le dices que en las noches tú contestas mis llamadas?

que estas tan arrepentida y que me extrañas y que el orgullo te llevó a tanta mensada y que al despertar desearías que fuera yo el que esté en tu cama”

Así es la letra de la canción que Lupillo habría dedicado a Mayeli Alonso, cabe mencionar que tal y como ella lo contó, este tema se lo envió “El toro del corrido” a la protagonista de “Rica, famosa, latina” cuando ésta ya estaba en otra relación amorosa y habría pasado aproximadamente un año de su divorcio.

Durante su transmisión en vivo, Mayeli dejó claro que actualmente no tiene ningún tipo de relación con Lupillo y que ya no habla con él pues “no lo dejan” incluso sorprendió al asegurar que Rosie Rivera, hermana del cantante le prohibió hablar con ella pues le decía que ya era parte de su pasado.

