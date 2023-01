Bellakath inicia el 2023 con una pelea en redes sociales, explota contra sus haters

Sin duda alguna, una de las mujeres que más dio de qué hablar este pasado año 2022 fue Katherine Huerta, mejor conocida solamente como “Bellakath” quien alcanzó la popularidad gracias a su éxito “Gatita” el cual ha sonado no solo en México sino en otros países, colocándolo como uno de los temas más populares a nivel mundial.

Este 2023, además de prometer nueva música Bellakath inició el año con una gran polémica pues estalló en contra de sus haters quienes la han criticado mucho por su físico luego de haberse sometido a varios procedimientos estéticos la cual la hacen lucir muy diferente a como la conocimos en “Enamorándonos”.

Bellakath VS haters

Y es que, hace algunos años cuando Kath participó en el polémico reality show en donde iba en búsqueda del amor, la ahora cantante no solo lucía una cabellera rizada y en color rojizo, totalmente diferente a como la conocemos actualmente, sino que también su cuerpo no tenía tantas curvas.

Pero es justamente lo antes mencionado lo que ha provocado grandes señalamientos hacia Bellakath, sin embargo, la guapa intérprete de “Gatita” se defendió de los ataques en su contra y las críticas de su físico.

“Ahora resulta que según los haters y los expertos en belleza, me veía mejor antes, si ustedes mismos crearon esas inseguridades y ahora que mejoré todo, lo volvería a hacer mil veces más, pero la diferencia está en que ahora lo cambiaría POR MI no por lo que alguien diga”, escribió Kath en su cuenta de twitter

Foto: Captura de pantalla

Y es que todo parece indicar que a tan solo unas horas de haber iniciado el 2023, Bellaktah recibió fuertes críticas por su físico, es por eso que la reggaetonera se lanzó contra sus haters.

Y aunque Kath reveló que fueron justamente todas las críticas que recibió en el pasado lo que la orilló a someterse a varias cirugías estéticas, actualmente se siente feliz con su cuerpo y con lo que ve al espejo.

Pese a que ya está conforme con su físico, la cantante compartió con sus seguidores que sigue trabajando no solo en su cuerpo sino también lo hace mentalmente para ser cada día mejor.

Promete más música

Luego de esta intensa pelea que sostuvo con sus heaters, Bellakath decidió ya no enfocarse en las críticas malas hacia su persona, sino que respondió a una de sus seguidoras quien la cuestionó sobre cuándo es que va a lanzar un nuevo “cumbiatón”.

Ante la pregunta, Bellakath aseguró que para finales del mes de enero vendrá mucha música nueva, por lo que se espera que no sea solo un tema el que lance la intérprete de “Gatita”.

Foto: Captura de pantalla

