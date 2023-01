Exatlón México: Querido ex participante anuncia su divorcio, ¿es Pato Araujo?

Apenas van tan solo cuatro días del año 2023 y ya comenzaron las noticias rudas en el mundo del espectáculo pues un querido ex participante del famoso reality show “Exatlón México” anunció que se separó de su esposa a menos de un año de haber contraído nupcias.

Se trata de Daniel Noyola o mejor conocido solo como “Dan” quien fue parte de la cuarta edición del antes mencionado reality show deportivo, pues fue el propio ciclista quien anunció por medio de sus redes sociales que su matrimonio con Julyn Águila había llegado a su fin.

Fue hace tan solo unas horas que Dan Noyola decidió abrir su corazón por medio de sus redes sociales en donde visiblemente afectado habló sobre su separación de July Águila con quien en enero del 2022 llegó al altar.

A tan solo unos días del que hubiera sido su primer aniversario de bodas, Daniel Noyola reveló que desde hace algún tiempo su matrimonio con Julyn había terminado y las razones es porque ella así lo decidió.

Y es que, de acuerdo con el mismo Daniel, su ahora exesposa Julyn le confesó que ya no era feliz a su lado, por lo que evidentemente su relación terminó; cabe señalar que para el ciclista no ha sido nada fácil seguir adelante con su vida, pues tenía muchas metas y planes por cumplir con Julyn.

“Hace tiempo que ya no estamos juntos, Julyn decidió que ya no era feliz conmigo y que nuestras vidas tomaron rumbos totalmente diferentes por lo que cada quien tenía que seguir por su parte, para mí ha sido un proceso un poquito complicado sobrellevar todo esto y hacerme a la idea de que todos los planes y sueños que tenía con ella ya no van a ser…” dijo Dan Loyola