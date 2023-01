Elianis Garrido, enamora con 5 looks neón que resaltan sus curvas

Aunque apenas vamos comenzando el 2023, ya mucho se habla de las tendencias de moda que dominarán a este año sobre todo para el verano, y es que aunque suene un tanto apresurado la verdad es que “el año se pasa volando”, es por eso que si tu deseas estar al último grito de la moda, pon atención por que a continuación te hablaremos de los colores que dominarán esta temporada.

Para muestra de lo que hablaremos hoy te mostraremos algunos looks de Elianis Garrido, la actriz colombiana que se ha convertido en el sueño de muchos latinos y es que la también presentadora es poseedora de uno de los mejores cuerpos del país antes mencionado pues sus curvas han vuelto loco a más de uno y ese abdomen de acero se ha vuelto la inspiración de millones de mujeres que la siguen.

Y es que te preguntarás qué tiene que ver la moda y Elianis Garrido, pues resulta que el verano 2023 estará dominado por los colores neón, así como lo lees si tu creías que el 2022 tenía muchos colores “fosfo, fosfo”, prepara tus pupilas pues los colores incandescentes estás de regreso y más fuertes que nunca y la actriz colombiana tiene muchos outfits en estas tonalidades en las que podemos inspirarnos.

Es por eso que a continuación te presentamos 5 outfits de Elianis Garrido en colores neón en los que podrás inspirarte para este próximo verano 2023, ¿estás listo? por qué verás no solo una bomba de colores sino de sensualidad.

Los outfits neón de Elianis Garrido

Y es que de acuerdo con algunos sitios web especializados en moda, el verano 2023 vendrá cargado de colores que le darán un toque divertido no solo a la vista sino también a tu vida y a la estación del año.

El naranja, azul, morado, rosa y verde neón son los colores que no deben faltar en tu armario pueden ir desde los tonos pasteles hasta los más incandescentes, eso sí, según expertos en moda el rosa y verde, ambos tonos en neón estarán presentes no solo en verano 2023 sino a lo largo de todo el año.

Foto: IG @elianisgarrido

Así que puedes hacerle como Elianis Garrido que va desde un outfit más serio pero siempre con ese toque sensual para ir a trabajar con un conjunto de blazer y short.

Foto: IG @elianisgarrido

O si tienes un evento de gala, no le tengas miedo a los colores radiantes y olvidate de ese negro o rojo que si bien son colores muy elegantes y clásicos, dale la oportunidad a nuevos colores que seguro te harán lucir más jovial, divertida y sensual.

Foto: IG @elianisgarrido

Los colores neón pueden estar presente en todos tus outfits, y para muestra este look de Elianis Garrido, pues para nadie es un secreto que la bella barranquillera es amante de los deportes y del baile por lo que trata de siempre estar cómoda y este look deportivo en tonos neón no solo la hacen lucir fitness sino realmente hermosa.

Foto: IG @elianisgarrido

Si vas de vacaciones a la playa o a un balneario, no importa, haz que volteen a verte con un traje de baño, bikini o ropa de playa en colores neón, no pases desapercibida y atrae las miradas con colores radiantes.

Foto: IG @elianisgarrido

