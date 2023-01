Majo Aguilar baila canción navideña pero al “estilo mexicano” y recibe grandes comentarios

Estamos a tan solo unos días de que el espíritu navideño nos abandone, y es que, con la llegada del día de reyes muchas personas comienzan a retirar todos los adornos de la navidad para guardarlos y sacarlos el próximo mes de diciembre, pero mientras eso sucede muchas personas disfrutan hasta el último instante esta temporada.

Tal es el caso de Majo Aguilar, la bella nieta de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre quien en sus redes sociales compartió un baile muy navideño pero eso sí, al mero estilo mexicano, pues la joven representante de la Dinastía Aguilar aseguró que aunque “I will want for christmas” es un clásico se escucharía mejor con otro tipo de instrumentos musicales.

Villancico al estilo mexicano

Si bien, todos hemos oído, cantado y hasta bailado el tema “I will want for christmas” que por años y años es un clásico de Mariah Carey en esta ocasión en Tiktok se hizo viral este mismo tema pero con un arreglo un tanto diferente.

Y es que, aunque no es mucho el cambio pues solo se escucha que es tocado con acordeones, Majo Aguilar asegura quisiera escucharla año con año a este estilo.

Incluso la intérprete de temas como “Amor Ilegal”, “Tómbola”, “No Voy a llorar”, entre muchos otros más utilizó este audio para hacer un video en Tiktok en donde asegura que sí es bonito el tema clásico de Mariah Carey, sin embargo, cuando comienzan a sonar los acordeones se hace una transición en donde incluso Majo Aguilar hasta cambia de vestuario.

Y es que, Majo al inicio de dicho video aparece con un sueter en blanco y negro y un gorro de estambre bailando el villancico pero, en cuanto comienza el nuevo arreglo musical, la joven cantante aparece con un sombrero tipo vaquero, unas gafas en forma de estrella y una camisa con flecos, algo mucho más mexicano.

Finalmente Majo Aguilar asegura que el nuevo arreglo que escuchó de este tema en TikTok y el cual por cierto lo realizó la agrupación Ez Band, suena mucho más “chula” la canción, incluso su publicación lo acompañó con el texto: “Así quiero escucharla siempre”, y junto con esto los hashtag #mexicanocheck.

Recibe grandes comentarios

Tras publicar su video con la canción navideña al estilo mexicano, Majo Aguilar recibió grandes comentarios por parte de sus seguidores y es que aseguran que la joven cantante heredó la simpatía de sus famosos abuelos.

“Talentosa y agradable”, “talento y sencillez”, “eres una verdadera zacatecana”, “eres espectacular”, “esta Aguilar si me cae muy bien”, “a esta mujer deberían apoyar aquí sí hay talento”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Y es que desde hace unas semanas que su prima Ángela Aguilar hizo un comentario respecto a lo orgullosa que se sentía de ser un 25% argentina debido al triunfo de la selección albiceleste en el mundial de Qatar 2022, muchos que seguían su música y carrera ahora, ya no la apoyan más y la pequeña hija de Pepe Aguilar ha recibido fuertes críticas desde entonces.

