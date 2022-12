Sandra Echeverría revela que le gustaría hacer un dueto con Ángela Aguilar, ¿por qué?

Este 2022, fue un año bastante difícil para la actriz y cantante Sandra Echeverría pues en el mes de noviembre durante una participación en un podcast reveló que se había separado del papá de su hijo, el también cantante Leonardo de Lozanne, por lo que en la etapa personal no la estaba pasando nada bien, sin embargo, en lo profesional, Echeverría tuvo grandes proyectos.

Y es que Sandra no solo tuvo un gran éxito con su interpretación como María Félix “La Doña” en la serie biográfica de ésta, sino que también, retomó con mucha más fuerza su carrera de cantante y compositora, y en entrevista con El Heraldo de México reveló que en un futuro le encantaría realizar un dueto con dos de las integrantes más queridas de la familia Aguilar.

Sandra Echeverría quiere dueto con Las Aguilar

En entrevista con El Heraldo de México, Sandra Echeverría sobre su nuevo sencillo “Ahí te quedas con tu vida” y el reto que significa interpretar música regional mexicana, género musical que cuenta con muy pocas exponentes del sexo femenino.

Asegura que aunque no es algo sencillo y ha tocado muchas puertas para poder terminar con el machismo en el género musical que representa, seguirá al pie del cañón haciendo música e incluso cantando algunos covers de grandes intérpretes como Rocío Durcal, Ana Gabriel, Lucha Villa, Aída Cuevas, entre muchas otras más, esto con la intención de que las nuevas generaciones conozcan estos temas con los que ella creció.

Foto: IG @sandraecheverriaoficial

Y hablando de nuevas generaciones, durante la entrevista cuestionamos a Sandra si es que en algún momento le gustaría unir su talento tanto vocal como de compositora con Ángela Aguilar quien se ha convertido en un parteaguas en la industria del regional mexicano.

Ante este cuestionamiento y sin dudarlo ni un segundo, Sandra Echeverría aseguró que sí desea cantar en algún momento con Ángela Aguilar pues sería un sueño para la también actriz poder cantar con alguien tan joven pero que al mismo tiempo tiene tanta experiencia.

“sería un sueño, te voy a decir que yo siempre he escuchado su voz y se me hace hermosa…”, comentó Sandra Echeverría

Foto: IG @sandraecheverriaoficial

Y es que, Sandra recuerda que una ocasión tuvo la oportunidad de ver totalmente en vivo a Ángela Aguilar mientras interpretó un cover de Kanny García y quedó impactada con la calidad vocal de la también llamada “Princesa del regional mexicano”

“Quedé en shock y dije ‘wow’, canta divino en la grabación pero en vivo canta aún mejor y es increíble que sea tan joven y que tenga ya esas tablas, esa personalidad, esa seguridad, esa voz, de verdad es muy admirable lo que hace y obviamente me encantaría en un futuro hacer un dueto si ella me lo permite”, dijo Sandra Echeverría para el Heraldo de México

Foto: IG @sandraecheverriaoficial

Pero no solo con Ángela Aguilar le gustaría unir su talento pues Sandra Echeverría asegura que también le encantaría grabar a lado de Majo Aguilar quien es otra de las integrantes de esta reconocida dinastía musical: “también con su prima eh, con Majo Aguilar me parece super talentosa y me encantaría también poder cantar con ella en algún momento”, comentó la intérprete de temas como “Crimen Perfecto”, “Cuando te conviene” y “Ahí te quedas con tu vida”, entre muchos otros más.

SIGUE LEYENDO:

Elianis Garrido: con estas fotos demuestra que es la colombiana con las mejores curvas

Manelyk envía mensaje a Karime tras la cancelación de su boda

Karely Ruiz se pelea con la esposa del Escorpión Dorado, ¿por qué?

Andrea Escalona presenta por primera vez a su hijo en televisión nacional y da detalles de su nacimiento

Elianis Garrido, la colombiana que se convirtió en una “pesadilla” para Carmen Villalobos

bmz