Karely Ruiz se pelea con la esposa del Escorpión Dorado, ¿por qué?

Sin duda alguna, una de las mujeres más sensuales de nuestro país es la exitosa Karely Ruiz que se ha convertido en una de las modelos mejores pagadas de la plataforma Only Fans, debido a sus fotografías que han dejado con la boca abierta a más de uno.

Desde que su popularidad comenzó a aumentar, Karely ha hecho colaboraciones con otros influencers como Celia Lora con quien hizo una sesión de fotos muy sensual además ha dado múltiples entrevistas una de ellas fue la más reciente en la que se subió con “El escorpión dorado” al volante en donde habló de muchos temas pero también sostuvo una fuerte pelea con la esposa del autodenominado “Dios del internet”.

Todo parecía ir normal en la entrevista del Escorpión Dorado y Karely Ruiz, las bromas, albures y risas no faltaron, pero todo cambió cuando el polémico youtuber recibió una llamada de “Dana” pues esto tensó el ambiente que terminó en una pelea entre la regiomontana y la mujer que le llamó al Dios del internet; cabe señalar que la dama que llamó al youtuber es la esposa de Alex Montiel, creador del famoso personaje enmascarado.

"¿Quién es Dana?", dijo Karely Ruiz al notar que en la pantalla del automóvil que venía manejando el escorpión dorado avisó que estaba recibiendo una llamada de una mujer con ese nombre a lo que el youtuber aseguró que “no era lo que parecía”

Al contestar la llamada, el escorpión dorado respondió con un “¿qué traes puesto?”, ante esto Dana aseguró que no tenía nada de ropa, sin embargo, ante esta respuesta Karely Ruiz comenzó a ponerse celosa y cuestionó a la mujer que estaba al teléfono sobre quién era ella, entonces fue ahí donde comenzó la épica pelea.

Y es que Dana, ante la pregunta de Karely sobre qué quién era respondió que ella era “la mera, mera”, y esta respuesta desató la furia de la modelo de OlyFans.

“Karely: Yo soy la mera buena. No te compares

Danna: Tú no te compares, mamacita, no sabes lo que dices

Karely: Escorpión es mío

Dana: Jamás mi reina, a lo mejor ahorita

Karely: Ya te chingaste”, se escucha en la pelea de ambas mujeres