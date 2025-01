Feria de San Marcos 2025: fechas y cartel completo de los conciertos GRATIS

La Feria Nacional de San Marcos 2025 se perfila como uno de los eventos más esperados en México para la próxima primavera. Esta esperada feria, se llevará a cabo del 19 de abril al 11 de mayo, promete tres semanas llenas de emoción, tradición y, sobre todo, música de calidad. Cada año, Aguascalientes se convierte en el epicentro de la cultura y la diversión, y en 2025 no será la excepción. Con una programación que va desde corridas de toros hasta presentaciones en vivo, la feria se posiciona como un destino turístico indispensable.

Entre las atracciones más destacadas de esta edición están los conciertos, que se realizarán en diversos recintos, tales como el Palenque, el Foro del Lago y el Foro de las Estrellas. Como es tradición, la entrada a muchos de estos conciertos será completamente gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de artistas de talla internacional, además de una amplia oferta gastronómica y cultural que hacen de la Feria de San Marcos un evento único en su tipo.

The Killers, Scorpions y más en la Feria Nacional de San marcos 2025

El cartel para la edición 2025 de la Feria Nacional de San Marcos ha causado gran expectativa, ya que incluye a artistas de renombre mundial. Entre los más esperados destacan The Killers, Scorpions y Myke Towers, quienes se presentarán en el Foro de las Estrellas. Estos conciertos, que estarán disponibles sin costo alguno para el público, prometen hacer vibrar a los asistentes con sus grandes éxitos.

Por supuesto, la Feria de San Marcos no se limita a estos tres artistas. También se incluirán otros géneros como pop, regional mexicano y música electrónica. Maroon 5, One Republic, Pitbull, entre otros más, son algunos de los artistas internacionales que también formarán parte de la cartelera. Con una mezcla tan variada, no faltarán opciones para todos los gustos.

Además, el cartel incluye a nombres muy queridos por el público mexicano, como Pepe Aguilar, Pandora y Flans, Ana Bárbara y la Sonora Santanera, y los tradicionales Cuisillos. La diversidad de géneros y artistas es un punto fuerte de la feria, que busca abarcar todos los gustos y ofrecer una experiencia completa a los asistentes.

Japón, el país invitado a LFSM 2025

La Feria Nacional de San Marcos 2025 tiene un aire internacional, ya que Japón será el país invitado, mientras que el estado de Sonora representará a México. Este enfoque global no solo se reflejará en la oferta gastronómica y cultural, sino también en los artistas que estarán presentes.

¿Cuánto cuesta ver a The Killers, Scorpions en La Feria Nacional de San Marcos?

Una de las mejores noticias para los asistentes es que, como cada año, la entrada a los conciertos será totalmente gratuita. No será necesario hacer una inscripción previa ni reservar boletos, ya que la entrada se realiza conforme las personas vayan llegando a los recintos. Sin embargo, es importante mencionar que, para ciertos artistas de gran convocatoria, como los que se presentarán en el Palenque, habrá un porcentaje de boletos con costo.

Los conciertos en el Foro de las Estrellas son gratuitos, pero el público debe estar preparado para hacer fila, ya que el acceso es por orden de llegada. En algunos casos, habrá zonas con boletos de pago, dependiendo de la ubicación en el recinto, pero siempre habrá alternativas sin costo para quienes deseen disfrutar del espectáculo sin gastar un solo peso.

Sigue leyendo:

¡Como Nodal y Ángela! Peso Pluma y Kenia Os se habrían tatuado por amor

Aseguran que este actor podría haber tenido una maldición, su muerte alcanzó a 3 actrices que trabajaron con él