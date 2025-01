Abuelito mata a adolescente de 15 años que intentó asaltarlo frente a su casa | VIDEO FUERTE

Un abuelito de 78 años mató a balazos a un joven de tan solo 15 años de edad que intentó asaltarlo justo frente a su casa y como era de esperarse el caso ya le está dando la vuelta al mundo pues la desafortunada escena quedó captada por una cámara de seguridad y dicho video fue clave para que el adulto mayor pudiera demostrar que actuó en legítima defensa, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe sobre este mediático caso.

Estos hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 27 de enero en Villa Madero, localidad ubicada en La Matanza en Buenos Aires, Argentina y como se dijo antes, esta desafortunada escena fue captada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la propiedad del adulto mayor, así como en las casas de sus vecinos, quienes amablemente entregaron las grabaciones para que se esclareciera el caso.

El abuelito recibió a balazos a sus asaltantes. Foto: X: CronicaPolicial

Así fue el momento exacto en el que un abuelito mató a un joven de 15 años que pretendía asaltarlo

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que al abuelito de 78 años de edad, cuya identidad no fue revelada, se encontraba estacionando su camioneta afuera de su casa mientras que al fondo de la imagen se puede apreciar que una camioneta tipo pick up aguardaba a que el adulto mayor finalizara la maniobra y cuando esto ocurrió dicho vehículo avanzó hasta quedar frente al abuelito y de dicha unidad descendieron dos jóvenes armados con la intención de despojar al adulto mayor de su vehículo, sin embargo, no contaban con que serían recibidos a balazos.

La grabación que circula en redes se exhibe que el abuelito fue certero y tras el primer disparo que realizó uno de los asaltantes cayó tendido sobre el asfalto, mientras que el otro de los delincuentes de inmediato se subió a la camioneta, la cual, era conducida por un tercer cómplice y emprendieron su huida abandonando al joven abatido, quien murió en el sitio debido a que recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza.

Tras estos hechos, el propio abuelito dio parte a las autoridades correspondientes y tras las primeras diligencias realizadas trascendió que el adulto mayor presentó los permisos correspondientes para la portación de su arma, además, los videos captados por las cámaras de seguridad fueron elementales para que la Fiscalía de Buenos Aires acreditara la legítima defensa, por lo que quedó en libertad.

Por otra parte, el delincuente abatido en este intento de asalto fue identificado como Lucas Sebastián Granero, quien tan solo tenía 15 años de edad. Cabe mencionar que, decenas de amigos del joven delincuente abatido lo despidieron en redes sociales y algunos juraron vengar su muerte, lo cual, ha generado preocupación por la seguridad del "abuelito justiciero", como fue bautizado en plataformas digitales el adulto mayor que se defendió a balazos de un asalto.

Cabe mencionar que, las autoridades de Buenos Aires, Argentina desplegaron un intenso operativo para tratar de localizar la unidad involucrada en este intento de asalto, así como los otros sujetos que actuaron en complicidad con el joven de 15 años abatido.

