Sandra Echeverría lanza "Ahí te quedas con tu vida", tras anunciar su separación con Leonardo de Lozane

Luego de revelar que se encuentra por uno de los momentos más complicados de su vida personal, tras anunciar la separación de Leonardo de Lozane, la actriz y cantante Sandra Echeverría se encuentra en plena promoción del sencillo “Ahí te quedas con tu vida” del cual platicó en exclusiva con El Heraldo de México.

El nuevo tema de Sandra Echeverría fue compuesto por ella misma junto con la compositora Ángela Dávalos con quien ya ha trabajado más de una ocasión, la también actriz platicó de lo que significa regresar a la música con un tema regional mexicano en el género del mariachi.

Aunque es considerada una de las mejores actrices mexicanas, Sandra Echeverría quiso retomar su carrera como cantante la cual inició desde que tenía nueve años de edad como integrante del grupo Perfiles, luego de la salida de esta agrupación probó suerte como solista.

Sin embargo, fue en esta etapa donde se encontró con la actuación pues Sandra cuenta para El Heraldo de México que para que pudiera lanzar su primer disco como solista le propusieron que para tener más proyección debía participar en una telenovela.

Y aunque finalmente, Sandra también se enamoró de la actuación su pasión y su eterno amor siempre fue la música, por lo que desde hace algunos años está concentrada en su regreso a los escenarios con temas que han sido grandes éxitos como “Desaparecer” y “Crimen perfecto”, entre muchas otras más.

En esta ocasión, Sandra Echeverría sorprende con el género en mariachi, sin embargo, la también actriz revela que ella creció escuchando a grandes intérpretes de este género musical por lo que desea que las nuevas generaciones tengan grandes temas de este mismo género y “Ahí te quedas con tu vida” es un claro ejemplo de esto.

Al cuestionar si “Ahí te quedas con tu vida” refleja algo de lo que actualmente vive en su vida personal, Sandra Echeverría reveló que no, pues este tema se escribió hace poco más de un año.

“Fíjate que no, es algo que hicimos hace tiempo, es una canción que lleva guardada poco más de un año y de repente una melodía llegó a mi cabeza y esa melodía te lleva a cantar algo, yo me acuerdo que desde que empecé a cantar el coro dije me suena algo de ahí te quedas con tu vida y a partir de ahí empezamos a crear una historia”, cuenta Sandra para El Heraldo de México