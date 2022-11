Conductores de Hoy se pronuncian ante separación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

Este jueves 17 de noviembre, la actriz y cantante Sandra Echeverría reveló que está en proceso de separación del padre de su hijo y de quien fuera el amor de su vida el conductor y cantante Leonardo de Lozanne, esto luego de 8 años de matrimonio y 11 de estar juntos.

La noticia como era de esperarse, provocó reacciones en redes sociales, sin embargo, los conductores del Programa Hoy quienes comentaron la mañana de este viernes 18 de noviembre la lamentable noticia, se pronunciaron al respecto pues tanto Andrea Legarreta como Raúl Araiza son grandes amigos de ambos involucrados en la separación.

Raúl Araiza y Andrea Legarreta opinan de la separación

Tal y como lo mencionamos esta mañana en una de las secciones de espectáculos los conductores del programa Hoy lamentaron la noticia de la separación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne.

Y es que el primero en opinar sobre el tema fue Raúl Araiza quien compartió con sus compañeros y el público que él fue testigo de cómo nació el amor entre Sandra y Leonardo.

De acuerdo con “El Negro”, como también es conocido Raúl Araiza dijo que Leonardo y Sandra se conocieron en la época en la que el integrante de la banda de rock “Fobia” era conductor del polémico programa “Miembros al aire”, emisión en la que también participa Araiza e incluso el conductor de Hoy estuvo presente en la despedida de soltero de De Lozanne.

Por su parte, Andrea Legarreta suscribió lo que dijo Raúl Araiza pues asegura que la noticia de una separación siempre es difícil, sin embargo, cree que también es parte del amor el dejar ir a tu pareja si las cosas ya no funcionan como lo eran antes.

Así dio la noticia Sandra Echeverría

Sandra Echeverría estuvo como invitada en el podcast “Señora Punk” con Iliana Rodríguez “La Reclu”, Amandititita y Tania Zarak y ahí fue donde se sinceró y habló de las semanas complicadas que ha tenido con su familia últimamente.

El tema del podcast era “Los cambios siempre son para mejor”, fue entonces que la actriz que interpreta a María Félix en la bioserie de ésta se sinceró y aseguró que aunque tanto ella como Leonardo de Lozanne hicieron todo lo que tenían en sus manos para salvar su relación, pero finalmente no lo lograron.

“He tenido unas semanas bastantes complicadas porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos 11 años juntos. De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, de repente uno se idealiza a la otra persona y quieres que sea de cierta forma y no es, entonces te frustra”, detalló Sandra Echeverría

Por su parte, Leonardo de Lozanne no se ha pronunciado al respecto, pues en sus redes sociales, en su última publicación agradece a Faisy por haberla pasado tan divertido en el programa de éste, mientras que en sus historias promociona su nuevo tema musical.

