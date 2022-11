Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne terminan: ¿Quiénes son sus hijos y cuánto duraron?

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se separaron después de varios años de relación. Fue la actriz quien confirmó que ya no se encuentra con su marido y reveló que está viviendo unas semanas complicadas, pues fue una persona importante en su vida. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos que siempre los habían visto junto, por lo que se preguntan cuánto duraron y quiénes son sus hijos.

Este 17 de noviembre, la protagonista de "María Félix, la doña" reveló en el podcast "Señoras Punk" que estaba separada del vocalista de "Fobia", pues desde hace algún tiempo "ya no había apoyo" ni empatía en ciertas cosas, y aunque intentaron arreglar su relación, no pudieron, así que ambos decidieron que lo mejor era terminar y seguir su vida cada uno por su cuenta, todo esto buscando el bienestar para su familia.

"No es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien, y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él este bien y que finalmente nosotros también estemos mejor", dijo Echeverría, quien aunque se mostró tranquila durante la conversación hubo un momento que soltó algunas lágrimas.

¿Cuánto tiempo duraron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

La actriz y el cantante se conocieron en 2011, cuando ella fue invitada al programa "Miembros al Aire", en donde Leonardo era uno de los conductores. De acuerdo a las anécdotas, terminando el emisión, el artista la invitó a salir, así que a partir de ese momento iniciaron un romance. Fue hasta octubre del 2014, que la pareja llegó al altar en una boda realizada en una playa de California.

“He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”, dijo la también cantante al hablar de las razones por la que se separó de su pareja después de tantos años de relación.

¿Cuántos hijos tuvieron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Asimismo, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se convirtieron en padres en 2015, cuando le dieron la bienvenida a su hijo, Andrés, a quien la actriz ha dejado ver en sus redes sociales. Además, en la entrevista indicó que ambos han tratado de mantener una buena dinámica por el bien de su pequeño, quien tiene 7 años, ya que ella no quiere que él sufra debido al divorcio.

"Justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil", indicó la actriz y cantante, quien rompió el silencio y que veló que aunque su carrera está en su mejor momento, está pasando momentos complicados a nivel personal.

