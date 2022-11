Los Monstruos, Alejandro de la Madrid y Anahí Allue nos dicen por qué debemos ver esta obra de teatro

El exitoso musical argentino Los Monstruos, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi, con música y letras de Martín Rodríguez, llega a nuestro país, el cual está protagonizado por dos grandes actores, la argentina y radicada en México Anahí Allué y Alejandro de la Madrid.

Fueron estos dos actores quienes hablaron en exclusiva para El Heraldo de México sobre esta obra musical de pequeño formato y nos cuentan los retos que significan para ellos darle vida a “Claudio y Sandra”, cabe mencionar que por primera vez veremos a Alejandro de la Madrid cantar en un escenario teatral.

“Los Monstruos” lleva al escenario a Claudio y Sandra interpretados por Alejandro de la Madrid y Anahí Allué respectivamente en donde se convierten en padres que enfrentan problemas con la conducta de sus hijos y que harán lo que sea para protegerlos.

La obra expone un tema bastante complicado en donde se aborda lo difícil que son las relaciones de padres e hijos en un mundo actual en donde se les exige a ambas partes ser exitosos, todo esto sucede entre monólogos y temas musicales originales.

De acuerdo con Anahí quien se enamoró de la obra en una visita que hizo a su madre a su natal Argentina decretó poder dar vida a “Sandra” y ahora goza en extremo cada una de sus presentaciones, sin embargo, Allué contó en exclusiva para El Heraldo de México que “Los Monstruos” es una obra de teatro en donde se expone con la rudeza que debe ser la maternidad y paternidad.

“La obra está escrita como una comedia que se transforma en un drama”, cuenta Anahí para el Heraldo de México

Foto: Especial

Por otra parte, Alejandro de la Madrid como lo mencionamos anteriormente muestra en “Los Monstruos” una faceta que pocos conocemos de él, pues en esta obra musical da cátedra de su talento vocal, el cual era para algunos desconocido, sin embargo, el actor mexicano revela que no fue sino hasta este proyecto en el que se se sintió seguro para explotarlo.

“La verdad es que como que más bien, no me había aventado, no me había llegado el proyecto que me interesara o que yo me pudiera sentir seguro con un equipo detrás que también me ayudará para que pudiera hacerlo de una manera profesional y llegó esto y estoy muy contento porque estoy experimentando algo totalmente diferente”, comentó Alejandro de la Madrid