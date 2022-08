Alejandro de la Madrid: En plena madurez actoral

En entrevista exclusiva para EstiloDF el actor nos cuenta ¿Consideras que estás en el mejor momento de tu carrera? Estoy en una etapa de mucha productividad, más consciente de los mensajes que en mi calidad de actor puedo dejar en términos de las historias que voy a contar. También estoy bien en lo personal, entonces se juntan las dos cosas. El mejor momento no es que lo elijas tú, es lo que el público quiere ver de ti y los proyectos en los que estás.

Empiezas teatro, ¿de qué se trata? Estoy emocionado porque se trata de Los Monstruos, una obra argentina de Emiliano Dionisi. Vamos a estar los martes a las 8:30 horas en el Foro Lucerna del Teatro Milán, nada más son 20 funciones. Es el reto más grande que he tenido como actor, ha sido desafiante y de muchísimo compromiso; es una historia profunda, la verdad me sorprendió el genio de Emiliano para escribir. La obra trata de la confrontación que tienen los padres con los hijos, de la educación, los sistemas escolares; es muy interesante, habla de una intimidad familiar donde descubres qué cosas haces y no haces como papá. Tenía que regresar al teatro con un reto, y con esta obra me he conectado nuevamente. Hoy me siento como si acabara de terminar la carrera: con muchos nervios. Ha sido un proceso con gran intensidad.

Serch Ramírez para EstiloDF

¿Cómo se llama tu personaje? Mi personaje es Claudio, y en la obra también interpreto a Patricio, mi hijo. Anahí Allué, mi compañera, también da vida a dos personajes: a Sandra y a su hija Dolores. La puesta en escena narra la historia de Claudio y Sandra; ambos tienen dos hijos pequeños con cualidades especiales, quienes tienen problemas para relacionarse con sus padres. Es una obra plagada de mucho humor y pinceladas musicales que aborda las complejidades de ejercer la paternidad.

¿Qué sensación te deja regresar a un escenario tan íntimo? Que la intimidad te compromete con un lugar de mucha más verdad, no porque los espacios más grandes tengan otra energía, pero es esta verdad de tener al público tan cerca que las emociones se viven, literal, como si estuvieras dentro de la casa de estos personajes. Eso también te reta porque el público está viendo todo, por eso me parece que tiene una magia muy particular.

Serch Ramírez para EstiloDF

¿Por qué es uno de los mayores desafíos de tu carrera? Porque el texto tiene un alto grado de complejidad para los actores. No es fácil hacer a estos dos personajes y, además, tener la música involucrada, la cual acompaña muy bien la historia; no es un musical clásico, sino que tiene que ver con la historia de los niños; son muchas capas que se le van encontrando a estos personajes, comienzan de una forma y terminan de otra, es una historia dura.