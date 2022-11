Bely y Beto, el fenómeno infantil llega de Monterrey al Auditorio Nacional: "Será una gran fiesta"

Actualmente uno de los fenómenos de música para niños más exitosos es sin duda alguna “Bely y Beto”, el cual surgió desde el año 2015 y que desde entonces se ha convertido en el show favorito de los pequeños y no solo de los niños de Monterrey sino de todo México.

Y es que Belinda Treviño, protagonista y dueña de “Bely y Beto” se dice estar más que agradecida con los “chiquillos y chiquillas” que confían en su proyecto el cual ha traspasado barreras y ahora desde Monterrey llega a Ciudad de México a presentar su nuevo show, y en exclusiva para El Heraldo de México platicó sobre ésto muchas cosas más.

En entrevista para El Heraldo de México, Bely reveló que nunca imaginó tener el éxito que actualmente vive con su show infantil el cual inició en 2005 luego de salir de varios proyectos en televisión, pues no dimensionó el alcance que “Bely y Beto” podía llegar a tener al ser solo un show que se transmite en redes sociales.

Sin embargo, Bely sabe que tiene una gran responsabilidad por lo que se siente muy orgullosa de todo lo que ha logrado, pues no ha sido nada fácil ser una artista independiente.

“A lo que yo me he enfrentado con esto es que he ido aprendiendo a como ir manejando la carrera de Bely y Beto, pues antes solo éramos artistas locales y solo íbamos a fiestas de cumpleaños, pero ahora con el alcance de YouTube he buscado llegar a más niños a través de presentaciones en teatros, auditorios y hasta palenques”, cuenta Belinda Treviño