Premios de la Radio: Pepe Garza da todos los detalles de los galardones más importantes de la música regional mexicana

La espera terminó para todos los amantes de la música regional mexicana, “Los Premios de la Radio 2022” serán este jueves 3 de noviembre por segundo año consecutivo en la Ciudad de México, en donde los más grandes exponentes de este género se reunirán no solo para recibir un reconocimiento, sino para consentir a todo su público y a honrar a grandes instituciones musicales.

Y es justamente Pepe Garza, productor y fundador de “Los Premios de la Radio” quien habló en exclusiva para El Heraldo de México sobre todas las sorpresas de las que podremos ser testigos en este magno evento, el cual se llevará a cabo este jueves 3 de noviembre pero que será hasta el sábado 5 de noviembre cuando podremos verlo a través de la señal de TV Azteca.

Pepe Garza da detalles de Premios de la Radio 2022

Además de conocer a los ganadores de las más de 10 ternas que existen en estos Premios de La Radio, Pepe Garza nos adelantó sobre lo que podremos ser testigos en esta noche, pues habrá números musicales especiales que de acuerdo con él nunca antes fue visto

“Va a estar Paquita y vamos a honrar con un reconocimiento, su trayectoria y su influencia a Los Ángeles Azules…”, dijo Pepe Garza

FOTO: IG@premiodelaradio

Además de estos invitados musicales Pepe Garza reveló que una de las grandes sorpresas de la noche es la presentación de “Cártel de Santa” quien por primera vez se une al género regional mexicano con una colaboración con “Los 2 carnales” y que escucharemos esta noche en exclusiva.

“...va a estar Cartel de Santa va a cantar Babo una rola con “Los 2 carnales”, Babo por fin se animó a cantar una rola de músic regional y tenemos el placer de presentarlo esta noche…” contó muy emocionado Pepe Garza a El Heraldo de México

Foto: IG @pepegarza

Además de los artistas antes mencionados Pepe Garza, enlistó a algunos de los famosos que estarán en Los Premios de la radio 2022, entre ellos: Becky G, Carín León, Espinoza Paz, Alfredo Olivas, Luis R. Conriquez, “El Fantasma”,Santa Fe Klan, Natanael Cano, La Adictiva, El Grupo Marca Registrada,Marca MP, La Arrolladora, Calibre 50, Ana Bárbara, Virlán García, Chiquis, Gerardo Ortíz, Matisse, El Yaki, Enigma Norteño, Carolina Ross, entre muchos otros más.

Los premios de la Radio han visto crecer a grandes artistas

Sin duda alguna Pepe Garza es una de las personalidades más importantes de la industria musical, en especial del regional mexicano pues ha sido gran impulsador de talentos que ahora son grandes estrellas, entre ellos Christian Nodal, la fallecida Jenni Rivera, Gerardo Ortíz, entre muchos otros más.

Y es que, en entrevista con El Heraldo de México, Pepe Garza recordó que algunos de los más exitosos representantes de la música mexicana ganaron su primer reconocimiento en “Los Premios de la Radio”.

“El primer premio que se ganó Christian Nodal fue con nosotros, Jenni Rivera, Gerardo Ortíz, Espinoza Paz, Alfredo olivas, Valentín Elizalde, también ganaron su primer premio aquí y siempre hemos sido quienes hemos estado adelante en este sentido,en esta ocasión, pues no es la excepción por ejemplo, Luis R. Enríquez que es ahora un fenómeno, Grupo Firme el primer premio que recibió, lo recibió con nosotros, perdón que presuma pero más o menos eso es lo que hacemos…” contó orgulloso Pepe Garza

FOTO: IG@premiodelaradio

¿Qué será lo más emocionante de Los Premios de la Radio 2022?

Además de conocer a cada uno de los ganadores de las diferentes ternas que existen en Los Premios de la Radio, Pepe Garza cuenta que lo más trascendente para él es ver el resultado de todo el esfuerzo que se hizo pues ver el gran performance con todos los elementos escénicos y ver cómo el público se emociona con todo esto y cómo se identifican con las historias que los artistas cuentan es algo increíble.

Por otra parte Garza revela si es que tiene algún favorito para esta noche y que es lo que más le emociona de “Los Premios de la Radio 2022”, pues como leíste anteriormente será una noche de grandes sorpresas.

“Mira no te niego que me emociona mucho que venga Alfredo Olivas que es un gran cantautor y que ya tiene tiempo que no está, todos me emocionan todos son muy buenos, sí, pero me emociona Alfredo por que tiene tiempo de no estar con nosotros en los premios, me emociona Cartel de Santa…me alegran Los Ángeles Azules que son una institución musical”, comentó Pepe Garza.

FOTO: IG@premiodelaradio

¿Cuándo y en dónde ver “Los Premios de la Radio 2022”?

Los Premios de la Radio tal y como lo mencionamos anteriormente se llevarán a cabo este 3 de noviembre en Estados Unidos y podrán verse en vivo a través de la señal de Estrella TV, sin embargo en México llegará a la televisión de forma gratuita días más tarde.

Será el sábado 5 de noviembre a través de la señal de Azteca Uno, que se transmitirá el evento en punto de las 19:00 horas. Además, de verse por medio de la pantalla chica, también estará disponible en la aplicación para los dispositivos móviles y en la plataforma digital de TV Azteca.

bmz