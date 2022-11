Cristian Estrada reacciona a las declaraciones de Ferka tras hablar de su separación

Luego de muchas especulaciones sobre la separación entre Ferka y Christian Estrada, fue la actriz y actual participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” quien habló por única ocasión al respecto y reveló que vivió violencia emocional a lado del padre de su hijo, fue en el programa matutino de Televisa en donde ésta decidió hablar al respecto.

Luego de las declaraciones que hizo Ferka, como era de esperarse, Christian Estrada ya reaccionó y lo hizo por medio de sus redes sociales en donde escribió en una historia una frase en la que dejaría abierta la posibilidad de que él también va a hacer declaraciones en los próximos días.

¿Qué dijo Christian Estrada?

Fue este miércoles 2 de noviembre cuando el modelo lanzó una historia la cual va presuntamente dirigida a la madre de su hijo quien hizo fuertes declaraciones sobre las razones por las que pusieron fin a su relación.

“La mentira dura, mientras la verdad llega”, escribió Estrada en sus historias de instagram

Foto: Captura de pantalla

Luego de esta historia, el modelo siguió compartiendo otras más en donde aparentemente estuvo en una reunión con sus excompaeros de Guerreros 2020 pues aparece con Raúl Sandoval y su esposa Franc Meric, además de Guty y Brenda Zambrano.

Hasta el momento, Estrada es lo único que ha dicho en sus redes sociales, pues recordemos que ya hizo algunas declaraciones para una revista de espectáculos.

Estas fueron las declaraciones de Ferka sobre su separación

Ferka habló de cómo es que su vida cambió de la noche a la mañana pues tan solo un mes antes de su separación, Christian, le dio el anillo de compromiso y días antes celebraban juntos el bautizo de su hijo Leonel, y aunque era aparentemente feliz a lo largo de la relación la actriz vio muchos “focos rojos” que por amor no quiso hacer caso.

“hagan caso cada vez que vean un foco rojo, no supe poner límites a tiempo, no lo hice”, dijo Ferka en el programa Hoy

Luego de esto, la actriz y conductora confirmó que a lo largo de dos años de relación que sostuvo con Christian Estrada fue víctima de violencia psicológica pues aseguró que “fue transgredida”.

“hay violencia…creo que la emocional es bien difícil porque nos quedamos calladas…hoy levanto la mano y digo por favor no se dejen…”, comentó Ferka

Por otra parte desde que comenzaron los rumores sobre la separación de Christian Estrada y Ferka han salido a la luz varias versiones en donde señalan a la actriz como la responsable de la ruptura pues algunos señalan que presuntamente Ferka agredió a la madre de Estrada, lo que provocó una fuerte pelea entre ellos, sin embargo, esto fue desmentido por la actriz e incluso asegura que todo ocurrió de forma contraria, por lo que dejó entrever que su entonces suegra fue quien la agredió y Christian no habría hecho nada para defenderla ni darle su lugar como su mujer y madre de su hijo.

“se ha dicho que yo agredí su mamá y fue al revés, no me dio mi lugar…en ese momento decidí que ya no más”, dijo tajante Ferka

De acuerdo con la versión de Ferka, luego que sucedió este desafortunado momento, Christian Estrada se habría desaparecido por tres días consecutivos, lo que hizo que la actriz meditara y pensara muy bien lo que quería y lo que le hizo ver “donde estaba parada”.

bmz