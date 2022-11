Juan Vidal se le va con todo a seguidor de Niurka tras cirticarlo por terminar con la cubana

Luego que Niurka confirmó su ruptura con el actor Juan Vidal, ahora es éste quien decidió hablar, sin embargo, a diferencia de la cubana no lo hizo ante los medios de comunicación, sino que el nacido en República Dominicana contestó un comentario en redes sociales de una manera agresiva.

Y es que, en las publicaciones de las redes sociales de Juan Vidal solo se leen comentarios preguntando sobre lo que ha pasado con Niurka, el gran amor que dijeron tener y hasta los planes de boda que tenían juntos, pero un seguidor de la cubana hizo un comentario fuera de lugar en el que dice desear que Marcos golpee a su ex.

Ante este comentario del seguidor de Niurka Marcos, Juan Vidal no pudo soportar más respondió y lanzó un reto al hombre que se hace llamar en redes sociales como @evc97 a que fuera él mismo quien se atreviera a darle dicha patada.

Foto: Especial

Hasta la redacción de esta nota, Juan Vidal ya no ha hecho más declaraciones al respecto sobre su ruptura con Niurka Marcos, luego de un fugaz romance de tan solo 5 meses.

Foto: IG @juanvidalgil

En entrevista con los medios de comunicación Niurka Marcos confirmó su separación del actor nacido en República Dominicana y aseguró que no se trató de ninguna infidelidad, sin embargo, sí dijo que su ahora exnovio es alguien que jamás podrá tener una relación estable con nadie.

La cubana asegura que se siente triste luego de dar por terminado su noviazgo, pues encontró en Juan un ser hermoso pero solo por fuera porque dice que por dentro no tiene nada.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamadas no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”, agregó.