Manelyk confirma que se unirá a OnlyFans, ¿y todo por un celular?

Sin duda alguna, una de las mujeres más bellas pero también más polémicas es Manelyk a quien actualmente podemos ver en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy” en la que a tan solo cuatro semanas de competencia ya protagonizó junto con su pareja de baile Luis Caballero “Potro” las primeras controversias.

Pese a toda la polémica que la envuelve, Mane se encuentra totalmente centrada en su carrera profesional pues desea ha dejado saber que por el momento no desea más involucrarse en polémicas, sin embargo, la guapa chica reality muy pronto podría debutar en OnlyFans.

Para nadie es un secreto que Manelyk es una de las mujeres que posee un hermoso y curvilíneo cuerpo, el cual ha conseguido gracias a algunos arreglos estéticos que ella misma ha revelado con sus seguidores, además de llevar una dieta saludable y hacer mucho ejercicio.

Sus atributos físicos, vuelven locos a sus millones de fanáticos quienes hace algunos años disfrutaron de su publicación en una revista para hombres, por lo que muchos le han pedido que abra su OnlyFans.

Pese a que muchos le han insistido en que llegue a esa plataforma, hasta el momento la también conocida como “pajarita”, se había rehusado a ser parte de OF, sin embargo, un amigo la pudo convencer gracias a un celular.

¿A un celular?, sí, estás leyendo bien pues en redes sociales, Mariano Heredia, amigo de Manelyk lanzó un tweet en donde compartió una fotografía en donde aparecen ambos cuando eran más jóvenes y en blanco y negro, ahí escribió el siguiente texto:

“Ella es una amiga y yo no nos morimos ni nada pero ya no le hablo porque le insistí que abriera only fans para que me lleve de viaje y me compre un cel nuevo y no quiso”