Aleida Nuñez confiesa que un exnovio se tatuó su nombre y sus labios en sus partes íntimas, ¿le rezó a Santa Belinda?

Mucho se ha mencionado sobre el poder que Belinda ejerce en sus parejas y que los enamora de tal manera que ya son tres de sus exnovios que se han tatuado algo en honor al gran amor que le han tenido a la rubia, sin embargo, ésta no es la única famosa que ha logrado que un hombre lleva tatuado su nombre en el cuerpo.

Y es que, la siempre bella Aleida Nuñez recientemente compartió con los medios de comunicación que un exnovio se tatuó su nombre y los labios de esta sensual actriz en sus partes íntimas.

“Sí, ya tuve un galán que se tatuó mis labios y mi nombre en sus partes íntimas…en la esquinita, ya saben”, comenzó a platicar Aleida Nuñez

Foto: IG @aleidanunez

Aleida narra como tatuaron a su exnovio

Luego de saber que un hombre se tatuó en su honor, los reporteros tenían muchas dudas sobre cómo es que lograron que los labios de la actriz quedarán plasmados en la piel de quien fuera novio de Aleida.

“me puse así el bilé y luego ya lo dibujé (en un papel) y luego ya ahí el del tatuaje ya lo hizo igualito y la verdad es que lo hizo increíble…”, relató la actriz

De acuerdo con Aleida Nuñez su exnovio le dijo que se tatuaría sus labios luego de haber pasado una noche romántica y aunque en un principio ésta no creyó que su entonces pareja no lo haría, pero finalmente cumplió su promesa y su nombre y labios quedaron plasmados en la zona íntima de su novio.

“...eso fue en una noche romántica me dijo ‘yo me voy a tatuar tus labios’, y yo pensé que estaba bromeando pero no, sí se lo hizo”, contó Aleida

Respecto a los cuidados que tuvo que tener su exnovio con el tatuaje que se hizo en honor a la actriz, asegura que le dieron una pomada especial y luego de terminar el diseño cubrieron el tatuaje con un parche para evitar que se contaminara.

Además es bien sabido por todos que los tatuajes son un tanto dolorosos dependiendo en la zona en la que los coloques, por lo que Aleida Nuñez contó a la prensa que su exnovio si sufrió bastante pues debido a la zona tan sensible en la que decidió tatuarse fue algo doloroso.

Aleida aún no encuentra al hombre que la haga tatuarse su nombre

Luego de saber que su exnovio se tatuó en honor a ella, la prensa cuestionó a la sensual actriz si ella también lleva tatuado a su exnovio o a su actual pareja, ante esta situación Aleida aseguró que aún no se ha tatuado por amor.

Y es que la actriz reveló que aún no llega el hombre que la haga tomar la decisión de tatuar su nombre o algo en honor a él pero espera que pronto llegue ese amor.

Foto: IG @aleidanunez

Por otra parte Aleida dejó claro que no sabe si su exnovio aún conserva sus tatuajes pues desde que terminó con él ya no le ha visto aquella zona íntima en donde plasmó el nombre y los labios de la actriz.

SIGUE LEYENDO:

Cynthia Klitbo habla sobre la ruptura de Niurka y Juan Vidal, le envía un mensaje a la cubana

Cristian Estrada reacciona a las declaraciones de Ferka tras hablar de su separación

Juan Vidal se le va con todo a seguidor de Niurka tras cirticarlo por terminar con la cubana