Sandra Echeverría rompe en llanto en pleno programa en vivo al hablar de Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría ha encabezado las listas de tendencias en redes sociales durante las últimas horas debido a que rompió en llanto en pleno programa en vivo al hablar de su divorcio de Leonardo de Lozanne, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo la bella actriz y conductora.

Fue durante la última emisión de “¡Cuéntamelo ya!” donde Sandra Echeverría estuvo como invitada para hablar de sus próximas presentaciones como cantante y también para promocionar su sencillo llamado “Ahí te quedas con tu vida”, el cual, escribió junto a Ángela Dávalos y tras hablar de dicho tema, las presentadoras, Cynthia Urías y Michelle Vieth la cuestionaron sobre la temática de la canción y fue inevitable preguntar si era una descripción de su situación actual, por lo que la actriz aseguró que no y que todo había sido una casualidad y hasta detalló que la escribió durante la pandemia, cuando todo era tranquilidad en su matrimonio.

En otro momento de la entrevista, Cynthia Urías cuestionó a Sandra Echeverría sobre la situación actual de su corazón y fue aquí donde la protagonista de “María Félix: La Doña” se conmovió y reconoció que todavía le cuesta mucho hablar de su divorcio, no obstante, aclaró que está motivada a salir adelante por su hijo.

“Mira, si me preguntas una vez, estoy bien, pero si me preguntas dos veces empiezo a llorar. Ha sido complicado, pero ahora sí que hay que salir adelante, por uno mismo, por el hijo y porque sigue el trabajo y sí, uno puede estar roto, pero hay que seguirle ahí dando”, señaló Sandra Echeverría, quien no pudo evitar derramar un par de lágrimas, no obstante, enseguida limpió sus lágrimas y trató de sonreír para continuar con la entrevista.

Para finalizar el tema, Sandra Echeverría reiteró que, por ahora, pretende estar enfocada en su carrera como cantante pues estar ocupada le sirve para no seguir pensando en su divorcio del vocalista de Fobia, con quien sostuvo un tórrido romance desde 2011 en el que procrearon un hijo.

“Me sirve estar motivada y ocupada en mi trabajo, vienen muchos proyectos y viene más música”, señaló la actriz, quien el próximo fin de semana, se presentará junto en el Auditorio Nacional junto a la Orquesta de Minería.

¿Por qué se divorció Sandra Echeverría de Leonardo de Lozanne?

Luego de que se diera a conocer que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se encuentran en el proceso de divorcio comenzaron a surgir distintas teorías sobre los motivos de su ruptura, sin embargo, fue la bella actriz de “La Usurpadora”, quien en un podcast reconoció que fue la fuerte carga de trabajo de ambos lo que hizo que se produjera cierto desinterés entre ambos, no obstante, recalcó que no fue por falta de amor y detalló que ambos acordaron separarse pues en muchas ocasiones el amor no es suficiente para estar bien.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se casaron en 2014. Foto: Especial

Hasta ahora, Leonardo de Lozanne no ha ofrecido declaración alguna sobre la situación actual que atraviesa, sin embargo, todo parece indicar que el proceso de divorcio entre ambas celebridades se llevará a cabo de forma tranquila y civilizada pues quieren procurar el bienestar de su hijo.

