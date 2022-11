Mariazel: 3 coquetos shorts con los que desafía la censura en Qatar

Mariazel se ha consolidado como una de las reinas del estilo mini en la televisión mexicana y en las redes sociales, pues constantemente comparte sus looks en sus plataformas. La conductora actualmente se encuentra en Qatar cubriendo todos los detalles de la Copa del Mundo 2022, y a pesar de que este país tiene muchas restricciones con las mujeres, ha podido seguir luciendo los shorts que tanto le gustan, retando así la censura del sitio sede de este encuentro deportivo.

La presentadora de televisión recientemente se ha colocado como un referente de moda para las mujeres que como ella quieren lucir al máximo su belleza y seguir utilizando prendas cortas a sus más de 40 años. La originaria de España no tiene problemas en utilizar cualquier tipo de diseño, que van desde estampados, prendas de mezclillas y algunas lisas, los cuales son para cualquier tipo de evento ya sea casual o muy formal, mostrando opciones distintas y combinaciones con las que roba miradas de sus admiradores.

3 coquetos shorts con los que Mariazel reta la censura

A pesar de que Qatar se ha caracterizado por tener fuertes restricciones para sus ciudadanas, pues las mujeres tienen que portar un vestido largo negro llamado abaya y cubrir su cabello con una tela conocida como shayla o nijab, Mariazel Olle a podido seguir usando la ropa que comúnmente lleva en los programas o en su día a día, ya que estas reglas no aplican para las extrajeras que están en el país debido al Mundial de Futbol. Sin embargo, hay una serie de condiciones que tiene que seguir la presentadora de televisión.

Mariazel demuestra que los shorts son ideales para las altas temperaturas Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento, la artista que se lanzó a la fama por participar en "Me caigo de risa" ha seguido luciendo los shorts que la caracterizan, sin que haya manifestado que existe algún problema. Tanto en las transmisiones, como en sus redes sociales, principalmente Instagram, en donde tiene 3.6 millones de admiradores, se le ve posar desde diferentes partes del país usando sus coquetos looks con los que encanta a todos, consiguiendo cientos de comentarios halagadores en las que reconocen que es una de las más bellas de la televisión.

La también actriz sólo una vez indicó que no le permitieron entrar a un lugar. En sus historias de Instagram, Mariazel dio a conocer que hizo un recorrido por la ciudad, y que llegó a una mezquita a la que no pudo acceder debido a que no traía la ropa adecuada, pues portaba unos shorts y una playera. Al ser estos zonas sagradas, se le pide a los visitantes acatar las reglas del sitio, así que tendría que haberse cubierto, por lo que la presentadora dijo que en otro momento regresaría con el atuendo correcto y visitaría este centro de culto típico de la religión islámica.

La conductora de TUDN ha visitado diferentes lugares luciendo looks mini IG @mariazelzel

En tanto, como se dijo anteriormente, los códigos de vestimenta no aplican para los visitantes, así que la integrante del programa de comedia de Canal 5 ha podido ponerse los shorts que tanto le gustan, no sólo porque luce su espectacular figura, sino porque también son ideales para soportar las intensas temperaturas de la nación Árabe, pues hay que recordar que aunque sea inverno el clima supera los 30 grados, por lo que la mejor opción es vestir ropa fresca.

Aunque Mariazel es conocida por ser parte de la "familia disfuncional" de "Me caigo de risa", la presentadora también ha destacado en los programas de deportes, por lo que no es sorpresa que esté en el Mundial de Futbol, ya que va como parte del equipo de TUDN, al que pertenece desde hace algunos años. La celebridad está cubriendo cada detalle de la Selección Mexicana de futbol a la que se le ha visto apoyar desde la tribuna.

Las reglas de vestimenta no aplican para las visitantes IG @mariazelzel

