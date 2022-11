Desde Qatar, Mariazel derrocha belleza con atrevidos mini shorts

Pese a que en Qatar hay fuertes restricciones de vestimenta especialmente para las mujeres, Mariazel se las ha arreglado y ha podido derrochar belleza y robar suspiros en todas y cada una de sus coberturas de la Copa del Mundo 2022 y para probar este punto lo único que hay que hacer es echarle un rápido vistazo a las últimas publicaciones que realizó en su perfil oficial de Instagram, donde la querida “hermana disfuncional” derrochó estilo con unos atrevidos mini shorts.

Como se mencionó antes, fue a través de la aplicación de la camarita donde la querida “hermana disfuncional” publicó las fotografías en cuestión, con las cuales, presumió que estaría grabando un reportaje especial para “La Jugada” y por ello eligió uno de sus mejores outfits, con el cual, pudo presumir sus torneadas piernas.

Mariazel robó más de un suspirto con este outfit. Foto: IG: mariazelzel

El outfit de Mariazel consistía en un mini short de mezclilla, una blusa blanca y un saco azul marino, además, estaba usando gafas de sol y un par de tenis blancos, por lo que la también actriz nacida en Barcelona robó más de un suspiro entre sus miles de seguidores, quienes desde hace unos días le han cuestionado sobre las restricciones de vestimenta en el país anfitrión de la Copa del Mundo, no obstante, la ex participante de “Reto 4 Elementos” ha mencionado que, hasta ahora, no le han llamado la atención por sus outfits, no obstante, ha dejado ver que está preparada para cualquier situación pues lleva unos jeans en su mochila por cualquier imprevisto.

Mariazel presumió piernas de infarto con este look. Foto: IG: mariazelzel

Cabe mencionar que, pese a que Mariazel difundió dichas postales en sus historias de Instagram, las imágenes no tardaron en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans, done los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Estás bellísima”, “Siempre imponiendo moda”, “Cada día más bella”, “Chulada de mujer”, “Todo un bombón” y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó Mariazel, quien además de apoyar a México, también ha aprovechado para alentar a España en sus partidos.

Mariazel ha mencionado que no ha tenido problemas en Qatar por sus arriesgados outfits. Foto: IG: mariazelzel

Mariazel relata amarga experiencia en Qatar 2022

Hace un par de días atrás, Mariazel alarmó a sus seguidores debido a que publicó un video en el que apareció llorando y entre lágrimas relató que un conductor atropello deliberadamente a un gato frente a ella y detalló que intentó ayudar al minino poniéndose en el camino del vehículo, sin embargo, al darse cuenta de que no frenaría, decidió hacerse a un lado y ya no pudo hacer nada para evitar la tragedia, la cual, la dejó severamente afectada.

“Acaban de atropellar en mis narices a un gato, se los juro que la persona tuvo tiempo de frenar, yo me puse en el camino, pero vi que no iba a frenar y se lo llevó. No puedo creer que exista gente así, con esa indiferencia, obviamente si tu vida corre peligro y no puedes frenar pues haces lo que tienes que hacer, pero si en verdad puedes evitarlo, hazlo, carajo”, señaló enojada Mariazel, quien fuera de esta amarga experiencia, ha disfrutado el máximo de su estancia en Qatar.

